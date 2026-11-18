Las fuertes lluvias del 18 de noviembre en Medellín provocaron inundaciones y cierres viales en El Poblado y el sur de la ciudad. El alcalde suspendió Metrocable.

Las intensas precipitaciones registradas la tarde del miércoles 18 de noviembre en Medellín y diversos municipios del Valle de Aburrá han generado una interrupción significativa en la movilidad urbana y han afectado la infraestructura local. Estas fuertes lluvias causaron inundaciones inmediatas y el derribamiento de árboles en distintas vías públicas, lo que obligó a las autoridades a implementar cierres preventivos en sectores de alto tránsito, concentrados principalmente en el sur de la ciudad.

Activación del protocolo y cierres viales

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, confirmó que su dependencia activó de inmediato el protocolo de lluvias en respuesta a las condiciones climáticas adversas. Este procedimiento consistió en el despliegue masivo de agentes de tránsito para atender las afectaciones en múltiples arterias viales de manera oportuna. Las medidas se centraron en evitar el acceso a zonas críticas ante el riesgo de desbordamiento y acúmulo de agua.

Also read Miles de haitianos toman las calles en apoyo a las operaciones de la tropa salvadoreña

Entre los cierres preventivos más destacados se encuentra la glorieta de Monterrey, donde el nivel del agua subió por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Esta acción fue coordinada con otros organismos de socorro, incluido el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes trabajan activamente para mitigar los efectos de la emergencia en esa zona específica.

Ubicaciones críticas y afectaciones reportadas

Además de la zona de Monterrey, el equipo de Movilidad atendió inundaciones y encharcamientos en puntos específicos de la ciudad. Se reportaron problemas en la avenida El Poblado con la calle 14, a la altura de Castropol, así como en la avenida Guayabal cerca del Zoológico. También se gestionaron situaciones en la intersección de la 80 con la Loma de Los Bernal y en Las Palmas a la altura de la doble calzada.

Advertisement

En el sector de El Poblado, la situación se agravó con la caída de un árbol sobre la vía en la avenida Las Vegas con la calle 4 Sur. Este incidente bloqueó parcialmente el tránsito y generó altas congestiones vehiculares. A pesar de los obstáculos, el secretario Pablo Ruiz informó que no se registraron afectaciones contra la vida e integridad de los usuarios, ni daños físicos a la infraestructura vial principal.

Recomendaciones y medidas preventivas

La Secretaría de Movilidad emitió instrucciones claras para los conductores y peatones: tomar vías alternas y seguir estrictamente las indicaciones de los agentes de tránsito. Se pidió a la ciudadanía transitar con extrema precaución mientras se atiende la novedad del árbol caído y se monitorean las zonas de riesgo. Los agentes permanecen en territorio supervisando el flujo para recuperar progresivamente la normalidad en las vías afectadas.

Como parte de las medidas de prevención ante la inestabilidad climática, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la suspensión operativa de las líneas de Metrocable. Esta decisión busca garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público aéreo mientras persisten las condiciones de riesgo. La habilitación de las vías cerradas se realizó durante la noche con el acompañamiento continuo de las fuerzas de tránsito.