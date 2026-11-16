El SIATA reportó lluvias intensas el 16 de noviembre en Medellín y Sabaneta. Se registraron 64 mm/hora y 39 descargas eléctricas. Conozca los datos técnicos.

Las precipitaciones ocurridas el lunes 16 de noviembre en el Valle de Aburrá generaron sorpresa en la población y turistas por su intensidad y actividad eléctrica. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá ( SIATA) confirmó que las lluvias comenzaron cerca de la 1:30 p.m. y afectaron zonas específicas sin generalizarse en todos los municipios. Este evento climático se enmarca en el contexto del fenómeno de El Niño, lo que ha motivado análisis sobre la variabilidad de las lluvias en la región antioqueña durante este período del año.

Inicio y desarrollo de la tormenta en Medellín

El primer núcleo de lluvia se formó sobre el Centro de Medellín durante la tarde y se intensificó con rapidez, dejando acumulados notables en pocos minutos. En algunos puntos específicos, se registraron hasta 4 milímetros de agua en un lapso de apenas cinco minutos, evidenciando la fuerza del aguacero inicial. Posteriormente, la precipitación perdió fuerza mientras avanzaba hacia el occidente, manteniendo una trayectoria que afectó principalmente las zonas centrales y del norte del área metropolitana.

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Hacia las 2:40 p.m. ingresó otra zona de lluvia por el límite entre Medellín, Bello y Copacabana, sistemático que ganó intensidad sobre la capital antioqueña. Este sistema comenzó a disiparse alrededor de las 3:45 p.m., momento en el que las condiciones climáticas empezaron a estabilizarse en las zonas norte. Sin embargo, el SIATA alertó que las precipitaciones podían continuar durante al menos una hora más, recomendando precaución en las zonas donde todavía se registraban lluvias y tormentas eléctricas para evitar accidentes o bloqueos viales.

Registros de intensidad y precipitación máxima

El balance parcial del SIATA identificó diferentes niveles de acumulado según la ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas. El mayor acumulado de lluvia se registró en la estación Carpinelo Amapolita, en Medellín, donde cayeron 17,53 milímetros. Este punto, ubicado en el nororiente de la ciudad, fue el que reportó la mayor cantidad de agua caída durante la tarde, superando significativamente los registros de otras estaciones que permanecieron secas.

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Por otra parte, la mayor intensidad horaria se presentó en el Ecoparque La Romera, en Sabaneta. Allí se reportaron 64 milímetros por hora a las 5:17 p.m., un dato que corresponde a un episodio localizado y no refleja una condición generalizada en el municipio. Adicionalmente, se identificó un aguacero puntual en una estación ubicada entre Envigado y Sabaneta, donde cayeron cerca de 4 milímetros en cinco minutos, demostrando la naturaleza dispersa y variable de las lluvias en el suroccidente.

Actividad eléctrica y distribución espacial

El evento contó con 39 descargas eléctricas distribuidas de manera desigual entre los municipios del valle. Caldas concentró la mayor cantidad con 20 rayos, seguida por Medellín con nueve descargas, Envigado con siete, Bello con dos y Copacabana con una. La actividad eléctrica aumentó notablemente en los últimos 20 minutos del reporte, específicamente entre las 5:02 y las 5:22 p.m., periodo en el que se contabilizaron 24 descargas en total.

Dentro de este pico de actividad eléctrica, 17 rayos ocurrieron en Caldas y seis en Envigado, lo que indica que la actividad eléctrica se concentraba hacia el sur del Valle de Aburrá al cierre del balance. Entre las 5:11 y las 5:16 p.m., casi toda la red de estaciones del SIATA marcó cero milímetros de lluvia, evidenciando la transición hacia un período de lloviznas y lluvias ligeras en los sectores restantes, mientras el SIATA recomendó mantener la precaución por la presencia de rayos y aguaceros repentinos.

Contexto climático y alertas vigentes

La naturaleza dispersa de las lluvias significa que no tuvieron la misma intensidad en todos los sectores, con estaciones que registraron precipitaciones mientras otras permanecían sin lluvia. Los aguaceros más fuertes que habían afectado el centro y el norte del Valle de Aburrá ya habían pasado, pero en el sur todavía se presentaban lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y episodios puntuales de mayor intensidad. Esto obliga a los ciudadanos a monitorear los boletines oficiales para evitar riesgos en zonas de ladera o propensas a deslizamientos, situación que el Ideam ha monitorizado con alertas previas por lluvias en noviembre.