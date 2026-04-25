Lluvias Intensas Azotan Santander: Inundaciones, Deslizamientos y Alertas en Varios Municipios

Fuertes lluvias han provocado emergencias viales e inundaciones en Santander, afectando a municipios como Landázuri, Gámbita y La Paz. El Ideam ha emitido alertas roja y naranja por deslizamientos en varias zonas del departamento.

La persistente temporada de lluvias continúa afectando gravemente el departamento de Santander , Colombia, con intensas precipitaciones que se han registrado durante la madrugada de este sábado en amplias zonas del sur y en el área metropolitana de Bucaramanga.

La situación ha generado emergencias viales, inundaciones y deslizamientos que ponen en riesgo a la población y la infraestructura. Eduard Sánchez, jefe de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó que las lluvias han provocado novedades significativas en diversas vías y poblaciones del departamento, requiriendo una respuesta coordinada y efectiva para mitigar los impactos.

La intensidad de las lluvias ha superado las expectativas, exacerbando la vulnerabilidad de las comunidades que habitan en zonas de riesgo, especialmente aquellas cercanas a ríos y quebradas. La falta de infraestructura adecuada y la deforestación contribuyen a agravar la situación, aumentando la probabilidad de deslizamientos y crecientes súbitas.

Las autoridades locales y departamentales están trabajando en conjunto para atender las emergencias y brindar asistencia a las personas afectadas, pero la magnitud de la crisis exige una mayor inversión en prevención y mitigación de riesgos. La situación en Landázuri es particularmente preocupante, donde el corregimiento de La India ha sido afectado por inundaciones que han anegado la cancha de tejo El Cacique, un importante espacio de esparcimiento para la comunidad, así como uno de los puertos del sector.

La creciente del río Carare ha sido la principal causa de estas inundaciones, dejando a los habitantes sin acceso a sus lugares de recreación y afectando sus actividades cotidianas. En Gámbita, una creciente súbita de un río ha cubierto una vía principal que conduce al municipio, interrumpiendo el tránsito y dificultando el acceso a la zona.

El alcalde de Gámbita, Luis Emiro Pedraza, había advertido previamente sobre la posibilidad de crecientes súbitas en el río Ubaza, debido a las fuertes lluvias en la parte alta de la cuenca. La falta de recursos y herramientas para contrarrestar una emergencia de esta magnitud ha sido un obstáculo para las autoridades locales, quienes han solicitado apoyo al Gobierno departamental y a la Oficina de Riesgo de Santander.

La comunidad de La Palma, en Gámbita, ha expresado su preocupación por la situación y ha solicitado al Gobierno departamental que les proporcione maquinaria para el dragado del río, con el fin de evitar que las crecientes sigan afectando la vía de acceso al corregimiento. José Espitia, habitante de La Palma, manifestó que cada vez que el río crece, el agua se mete a la vía, causando graves inconvenientes a los residentes.

En el municipio de La Paz, se han registrado deslizamientos en la vía de acceso, lo que ha generado problemas de movilidad y ha puesto en riesgo la seguridad de los usuarios. El Instituto de Hidrología, Meteorología e Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) ha emitido una alerta roja de deslizamiento para los municipios de Carcasí y Coromoro, lo que indica un alto riesgo de ocurrencia de deslizamientos en estas zonas.

Asimismo, se ha emitido una alerta naranja para una amplia lista de municipios, incluyendo Betulia, Bolívar, Capitanejo, Charalá, Cimitarra, Concepción, El Peñón, El Playón, Encino, Enciso, Girón, La Belleza, Landázuri, Lebrija, Mogotes, Málaga, Ocamonte, Onzaga, Rionegro, San Joaquín, San José de Miranda, San Miguel, San Vicente de Chucurí, Sucre y Vélez. Estas alertas instan a la población a tomar precauciones y a estar atenta a las recomendaciones de las autoridades.

El Ideam también ha informado que se prevén lluvias en gran parte de Santander durante este sábado, lo que podría agravar la situación y aumentar el riesgo de nuevas emergencias. Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas de riesgo, y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas.

La coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y la participación activa de la comunidad son fundamentales para enfrentar esta crisis y proteger la vida y el bienestar de los habitantes de Santander. La inversión en infraestructura resiliente, la gestión adecuada del territorio y la educación ambiental son medidas clave para reducir la vulnerabilidad del departamento ante los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos





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