Lluvias intensas en el Valle de Aburrá activan alertas rojas en quebradas de Itagüí y Envigado

Intensas lluvias en el sur del Valle de Aburrá generaron acumulados de hasta 9 mm y pusieron en alerta roja varias quebradas, especialmente en Itagüí y Envigado, por riesgo de desbordamiento. Autoridades recomiendan precaución y monitoreo de las condiciones meteorológicas.

Este jueves 28 de mayo por la tarde, el Valle de Aburrá experimentó intensas lluvias que activaron alertas en varias quebradas del sur del área metropolitana.

Según el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata), los acumulados de precipitación alcanzaron hasta 9 mm en el suroccidente de Medellín y Envigado, y 4,5 mm en Caldas, La Estrella, Sabaneta e Itagüí. En el centro de Medellín, los registros fueron significativamente menores, con aproximadamente 0,5 mm. Las autoridades prevén que las lluvias continúen al menos durante media hora más, lo que mantiene en vigilancia a los cuerpos de gestión del riesgo.

Las quebradas en Itagüí presentan los niveles de riesgo más críticos: la quebrada El Tablazo, en el sector El Progreso, alcanzó nivel rojo por posible desbordamiento, mientras que la quebrada El Sesteadero, en el sector El Pesebre Ajizal, se ubica en nivel naranja. En Envigado, los puntos de la quebrada La Ayurá en los sectores El Vallano y Ecoparque El Salado reportaron nivel rojo.

La situación ha generado afectaciones viales, como la caída de un árbol en la calle 43 entre carreras 74 y 75 en Laureles, reduciendo la movilidad y recomendándose rutas alternativas. Además, habitantes de Itagüí reportaron la caída de granizo durante la tarde.

En el último reporte del Siata, Caldas mostró un aumento en la intensidad de las lluvias con acumulados de hasta 8 mm en cinco minutos, mientras que Envigado mantiene precipitaciones intensas y otros municipios registran valores inferiores a 2 mm en el mismo período. La recomendación general para los ciudadanos es conducir con precaución, evitar acercarse a las orillas de quebradas y mantenerse atentos a las alertas oficiales, especialmente en zonas cercanas a fuentes hídricas.

Este evento forma parte de un patrón de 'súper aguaceros' que se prevé serán más frecuentes en Medellín, con áreas específicas más vulnerables





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