Lluvias y calor en Cartagena: Pronóstico detallado de iClima para este miércoles

iClima pronostica lluvias moderadas y altas temperaturas en Cartagena. Conozca los porcentajes de precipitación, las temperaturas máximas y las recomendaciones de seguridad para los residentes.

El servicio de pronóstico meteorológico iClima ha emitido un informe detallado que anticipa condiciones variables para la ciudad de Cartagena de Indias durante este miércoles. La previsión indica la presencia de precipitaciones intermitentes a lo largo del día, acompañadas de una sensación térmica elevada que ronda los 31 °C, lo que exhorta a la población local y a los turistas a mantenerse vigilantes ante los cambios climáticos.

Probabilidad de lluvia y temperatura máxima

La probabilidad general de lluvia se estima en un 43 %, con acumulaciones totales de agua proyectadas entre 0 y 10 milímetros para la jornada. Según el informe diario especial de iClima, las precipitaciones son más probables durante las franjas horarias de la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima se situará en 27 °C, manteniendo niveles de humedad altos y vientos moderados que caracterizan la atmósfera costera de la región.

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Análisis de riesgos y alertas meteorológicas

El reporte destaca una probabilidad media de lluvias débiles o moderadas, descartando con claridad cualquier escenario de lluvias fuertes o inundaciones severas. Asimismo, la agencia de pronóstico clasifica como nula la posibilidad de vendavales o tormentas eléctricas significativas. Esta evaluación técnica proporciona un contexto de seguridad para las actividades diarias, asegurando que no se esperan fenómenos meteorológicos extremos que comprometan la integridad física de los ciudadanos en la zona urbana y sus alrededores.

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Pronóstico por zonas específicas en Cartagena

Las condiciones climáticas muestran una uniformidad notable en varios sectores clave de la ciudad. En el Centro de Cartagena, Bocagrande y el Aeropuerto Rafael Núñez, la temperatura máxima será de 30 °C con una mínima de 26 °C, ofreciendo una probabilidad de lluvia del 42 %. Por su parte, Tierrabomba registra una probabilidad del 43 % con los mismos rangos térmicos. En las zonas costeras de Barú e Islas del Rosario, la máxima desciende ligeramente a 29 °C, manteniendo una mínima de 26 °C y elevando la probabilidad de precipitación al 45 %.

Recomendaciones y líneas de emergencia

Frente a la combinación de calor y humedad, se insta a los residentes a portar paraguas o impermeables, especialmente durante la tarde, y a mantener una hidratación constante para evitar efectos negativos por el calor. Los conductores deben extremar la precaución ante posibles calles resbaladizas. En caso de emergencias, el Cuerpo de Bomberos opera bajo el número 119, la Policía Nacional en el 123, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) en el 125, la Cruz Roja en el 132 y Afinia en el 115, garantizando respuesta rápida ante cualquier incidente derivado de las condiciones climáticas.