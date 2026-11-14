Loco Ovidio bajo protección del ELN en Colombia amenaza a Noboa: denuncias del Ministro del Interior

El Ministro del Interior John Reimberg afirma que Celso Ovidio Zambrano Casanova opera protegido por el ELN en Colombia para atentar contra el presidente Daniel Noboa.

El Ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha revelado que el conocido narcotraficante Celso Ovidio Zambrano Casanova, popularmente identificado como Loco Ovidio, se encuentra actualmente resguardado en territorio colombiano por miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ( ELN). Esta acusación directa señala que el grupo armado tiene la intención de ejecutar un atentado fatal contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras el criminal permanece en un sector específico de la vecina nación.

Acusaciones directas del Gobierno ecuatoriano

Reimberg hizo estas declaraciones durante una entrevista oficial, confirmando que las autoridades ecuatorianas poseen inteligencia sobre la ubicación exacta de Zambrano Casanova. El titular del Ministerio subrayó que su país ya ha logrado ubicar a otros delincuentes en territorio colombiano en ocasiones anteriores, y que las fuerzas de seguridad están trabajando activamente para repetir ese éxito con este objetivo prioritario. La estrategia incluye la coordinación inmediata con los contrapartes colombianos para asegurar la captura o neutralización de la amenaza.

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Enlace con la Revolución Ciudadana

El funcionario ecuatoriano amplió su análisis político al vincular la protección otorgada por el ELN con el Movimiento Revolución Ciudadana (RC), organización liderada por el expresidente Rafael Correa. Según la denuncia del Gobierno de Ecuador, existe una alianza estratégica entre este movimiento político y la guerrilla, la cual estaría destinada a facilitar la protección de Loco Ovidio con el fin último de atacar al actual Mandatario. Esta alegación añade una capa compleja a la dinámica interna de Ecuador, sugiriendo que la amenaza no es únicamente criminal, sino también política y estructurada.

Cooperación bilateral y contexto fronterizo

La cooperación entre Bogotá y Quito es fundamental para desarticular estas redes, considerando que los dos países comparten una extensa frontera de 586 kilómetros. Esta zona ha sido escenario de tensiones significativas en los meses recientes, caracterizadas por cierres fronterizos sucesivos derivados de disputas diplomáticas entre el expresidente colombiano Gustavo Petro y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Estas fricciones escalaron hasta convertirse en una guerra arancelaria que afectó significativamente el comercio regional y la seguridad en la región amazónica y urbana.

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Ruptura política con el anterior gobierno

La situación de los lazos bilaterales ha comenzado a transformarse favorablemente gracias a la mejora en la relación entre los gobiernos de ambos naciones. Este cambio de clima político se atribuye directamente a la amistad personal y diplomática entre Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto. La llegada de esta nueva administración en Colombia parece haber suavizado las tensiones anteriores, creando un entorno más propicio para la colaboración en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Próximos pasos en la agenda binacional

Ante la gravedad de la amenaza, John Reimberg anunció que ambas naciones están al borde de celebrar una reunión binacional de alto nivel. Este encuentro será crucial para formalizar los mecanismos de acción conjunta que permitan localizar y capturar a los delincuentes que operan en la zona fronteriza. La cita oficial se presenta como el siguiente paso estratégico indispensable para abordar tanto la seguridad pública interna como la estabilidad regional, asegurando que la información de inteligencia se traduzca en operaciones concretas de desarticulación criminal.