Logística del Pescado Fresco del Pacífico Colombiano a Medellín

Análisis detallado de la cadena logística que transporta pescado fresco del Pacífico a Medellín en 12 horas, abarcando pesca artesanal, distribución y costos.

La llegada de pescado de mar fresco a los restaurantes de Medellín representa un complejo sistema logístico que conecta el Océano Pacífico con la gastronomía antioqueña. En el escenario más eficiente, este producto viaja desde las aguas del Pacífico hasta una mesa en Medellín en un lapso de solo 12 horas. Este proceso exige una coordinación precisa entre pescadores artesanales, distribuidores y transportistas aéreos.

Origen de la Pesca en Nuquí y Bahía Solano

Felipe González, propietario del restaurante Lucio Carbón ubicado en la calle de La Buena Mesa en Envigado, define este producto como pesca del día. La característica principal es que no se congela, manteniéndose fresco desde la captura hasta la cocina. La cadena comienza en las comunidades pesqueras de Nuquí y Bahía Solano, donde los pescadores salen al mar desde la madrugada. Felipe González destaca que este esfuerzo beneficia a toda una cadena y a muchas familias que viven de la pesca. Los platos con esta especialidad pueden costar desde $78.000 con gramajes de 250 gramos.

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Técnicas y Duración de la Captura Marítima

Juan Miguel Posada, propietario de la comercializadora Bahía Sibara, explica que los tiempos de pesca varían según la especie. Para el atún, la captura ocurre en una jornada donde los pescadores regresan por la tarde o anochecer. La pesca blanca requiere faenas de hasta tres días, permaneciendo en el mar con hielo. César Mauricio Isaza, distribuidor con cuatro décadas de experiencia, señala que los pescadores de línea usan sedal y anzuelos. El pescado llega a la orilla donde se recibe, limpia, filetea y empaca. Se utiliza hielo en neveras de icopor sin congelación.

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Coordinación y Transporte Aéreo hacia Medellín

La logística aérea conecta Nuquí y Bahía Solano con Medellín mediante aerolíneas como Satena, Moon Flight y Pacífica. El trayecto entre los aeropuertos Reyes Murillo y Olaya Herrera dura 50 minutos. Los distribuidores coordinan qué especies están disponibles y cuánto peso pueden comprar. Las cargas se empacan en neveras protegidas con vinipel. Los horarios de llegada varían entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde. Erika Isabel Arias, propietaria de un establecimiento, indica que sus proveedores en Bahía Solano y Nuquí comercializan atún, pargo y bravo.

Costos Logísticos y Distribución Final

El transporte aéreo desde el Pacífico puede costar entre $5.000 y $10.000 por kilo. Después del aterrizaje, inicia la distribución que se extiende hasta la noche. Los distribuidores mantienen comunicación constante para gestionar el flete y el pago. Según los expertos, entre la captura y la llegada a los restaurantes transcurren entre 12 y 24 horas. Este tiempo depende de la modalidad de pesca y la coordinación. El producto final depende de las condiciones climáticas y la operación de vuelos. Los restaurantes reciben el pescado alrededor de las 5:00 o 6:00 de la tarde para servirlo.