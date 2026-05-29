Lorenzo reconoce que se equivocó al exponer a Sebastián Villa en la polémica sobre su inclusión en la Selección Colombia

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, reconoció que se equivocó al exponer al jugador Sebastián Villa en medio de la polémica que se generó en el país. El caso de Villa, quien fue incluido en la preselección de la Selección pese a ser condenado en Argentina por violencia de género, abrió un debate sobre los límites entre lo deportivo, lo judicial y lo simbólico.

El técnico de la Selección Colombia , Néstor Lorenzo , reconoció que se equivocó al exponer al jugador Sebastián Villa en medio de la polémica que se generó en el país.

El caso de Villa, quien fue incluido en la preselección de la Selección pese a ser condenado en Argentina por violencia de género, abrió un debate sobre los límites entre lo deportivo, lo judicial y lo simbólico. Lorenzo admitió que se equivocó al exponer a Villa, pero aclaró que la decisión final sobre su convocatorión respondió a razones deportivas.

El técnico explicó que el jugador no pudo disputar el partido ni estar con el grupo el tiempo que el cuerpo técnico consideraba necesario. La discusión sobre la inclusión de Villa en la Selección no se quedó únicamente en redes sociales o en programas deportivos, sino que llegó a las conversaciones familiares y se planteó como un tema de sensibilidad, donde la precisión importa.

El propio Lorenzo reconoció que la Selección Colombia es de las pocas cosas que logra poner de acuerdo a la gente, aunque admitió que no debería ser así en este caso. La frase del técnico deja una conclusión clara: Lorenzo defendió que la salida de Villa tuvo una explicación futbolística, pero también aceptó que su convocatoria lo puso en un lugar de exposición que, viendo la reacción del país, considera que pudo evitar.

La convocatoria de Villa también fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, quien planteó que representar a Colombia exige estándares éticos más altos. La discusión sobre la inclusión de Villa en la Selección superó el análisis de goles, asistencias o rendimiento en el club y se planteó como un tema de sensibilidad que requiere una reflexión más profunda





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