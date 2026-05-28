Lorenzo revela el difícil proceso de comunicar a los jugadores excluidos de la lista mundialista de Colombia

El seleccionador Néstor Lorenzo detalló en una entrevista las emociones y las conversaciones personales que precedieron al anuncio de la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, destacando el impacto humano de dejar por fuera a futbolistas que estuvieron cerca de la convocatoria.

El entrenador de la Selección Colombia , Néstor Lorenzo , ha definido la lista de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial de 2026, una decisión que, como era de esperar, ha generado tanto entusiasmo como controversia.

Sin embargo, detrás de la alineación oficial existe una faceta menos visible y mucho más dolorosa: las conversaciones personales con los futbolistas que, a pesar de haber formado parte del proceso de selección y haber invertido meses de esfuerzo, no fueron incluidos en la convocatoria final. En una entrevista con Noticias Caracol, Lorenzo reveló que antes de la rueda de prensa de presentación de la lista, se dedicó a comunicar personalmente a cada uno de los jugadores excluidos que no estarían en la Copa del Mundo.

El técnico argentino aclaró que su aparente seriedad durante la conferencia de prensa no era producto del enojo, sino de la profunda incomodidad y la carga emocional que representa tener que dar semejante noticia. Es un momento que ningún entrenador desea vivir, porque implica enfrentarse al dolor de quienes estuvieron cerca de cumplir el sueño mundialista.

Lorenzo, que ha vivido esta situación como jugador, valora la importancia de que la noticia llegue directamente del técnico, sin intermediarios, para preservar el respeto hacia quienes dieron lo mejor de sí durante todo el proceso. La selección colombiana ha sido asignada al Grupo G del Mundial 2026 y debutará el 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca, seguido de partidos contra República Democrática del Congo y Portugal, según el reporte del diario El País sobre la convocatoria.

A pesar de la alegría por el regreso a una cita orbital después de años de ausencia, Lorenzo no escatimó en reconocer la complejidad humana de la selección y pidió disculpas por un malentendido en el horario de la rueda de prensa, atribuyéndolo a un error de comunicación con la Federación Colombiana de Fútbol. Reafirmó su felicidad y agradecimiento por poder llevar al país a un nuevo Mundial, pero también destacó que la felicidad de los convocados no borra el trabajo y la frustración de los que se quedaron cerca.

La lista final ya está definida, pero el proceso deja una realidad que a menudo queda opacada por los titulares y las polémicas: para que veintiséis jugadores cumplan el máximo anhelo de todo futbolista, otros deben recibir una de las noticias más difíciles de sus carreras. Este es el reverso menos celebrado pero humanamente inevitable de cualquier convocatoria mundialista





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