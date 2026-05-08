Los allegados piden investigación en el caso de la subteniente Marciales

Familiares y allegados del oficial militar pidieron una investigación clara y transparente en el caso de la subteniente San Martín Marciales, quien falleció bajo circunstancias en las que más personas que en el momento de la tragedia se pronunciaron en su apoyo y en contra. Esta investigación servirá para esclarecer los motivos y responsabilidades de la muerte y para cerrar el duelo familiar que ha golpeado severamente a su madre y a quienes más la querían.

El barrio de allegados del oficial militar pidió una investigación clara y pública sobre los hechos. Su hermana lo insistió en la necesidad de esclarecer lo ocurrido para poder cerrar el duelo familiar.

Leaidy afirmó que requerían para sentir que van recibir la justicia y por eso se esclarezca toda esta situación y nosotros podamos tener el cierre que es. En sus declaraciones desde la funeraria, la familiar añadió que, pese al dolor, no pretenden emitir juicios prematuros: no podemos en el momento acusar a nadie, solamente como conocíamos a mi hermana y teníamos una relación con ella decir lo que sabíamos para que se investiguen, expresó Leidy, quien también calificó como ‘extrañas’ las circunstancias alrededor de la muerte.

La familia confirmó que esperan los resultados de la necropsia como paso determinante para conocer la causa oficial del deceso. En palabras de Leidy, ‘tenemos que esperar necropsia porque ahora mismo es su cuerpo el que nos va a decir, estamos esperando para poder saber qué sucedió. Aunque quisiéramos saber todo ya, tenemos que entender que todo tiene su proceso’, comentó





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