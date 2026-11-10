Los anillos de poder estrena su tercera temporada el 11 de noviembre

La tercera temporada de Los anillos de poder llega a Prime Video con un salto de cinco años y la forja del Anillo Único como punto de partida.

La tercera temporada de Los anillos de poder, la serie de Prime Video ambientada en la Tierra Media, se estrena el miércoles 11 de noviembre con sus cuatro primeros episodios. La producción da un salto temporal de cinco años, situado después de la caída de Eregion, y forma parte de un proyecto que tendrá cinco temporadas tras el acuerdo con Prime Video.

En el relato, la Tierra Media casi no tiene territorios por conquistar. Los ejércitos de Sauron marcharon por todo el mundo y solo resisten dos bolsones de libertad: Khazad-dûm, donde los enanos están sellados en lo profundo de las salas de su montaña, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus Tres Anillos.

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Sauron forja el Anillo Único en Mordor

En esta temporada, Sauron trabaja día y noche en Barad-dûr, la torre recién terminada en Mordor, para completar el Anillo Único. Según los creadores de la serie, este es el punto más esperado por los fanáticos.

La trama de Los anillos de poder no adapta ningún libro de Tolkien. Se construye con datos de los apéndices y de los textos originales del escritor, y narra hechos ocurridos miles de años antes de El Hobbit y de El Señor de los Anillos, la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson.

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JD Payne explica el salto temporal de cinco años

JD Payne, que dirige la serie junto a Patrick McKay, explica que el salto de cinco años permite devolver al público a la historia en un lugar nuevo. Payne aseguró al diario EL COLOMBIANO que este recurso le da a la narración una verdadera inyección de energía.

Payne también señala una razón de estructura. En las dos primeras temporadas se construyeron las grandes batallas, y ahora la serie está lista para empezar con la gran batalla, por lo que esta temporada tiene una estructura distinta a la de las anteriores. Payne calificó la forja del Anillo Único como la secuencia más ambiciosa que han emprendido como creadores, y explicó que le tomó un año de planeación y otro más en posproducción.

Calendario de estreno y reparto de la temporada

Prime Video estrena los cuatro primeros episodios el 11 de noviembre. El 18 de noviembre llegarán el quinto y el sexto, y el 25 de noviembre se emitirán los dos episodios finales.

Cynthia Addai-Robinson, quien interpreta a la reina regente Miriel de Númenor, afirma que los personajes se quedan con los actores tras cada rodaje y que ha crecido entre temporadas, intentando llevar ese crecimiento al personaje. Por su parte, Daniel Weyman, intérprete de Gandalf, asegura que el salto le dio al personaje la pieza que le faltaba para emerger plenamente como Gandalf, el sentido de su ser eterno.