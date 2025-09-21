Los Arias toman el mando: Nacional busca el triunfo en Santa Marta con Diego y Juan José como protagonistas

Atlético Nacional se enfrenta al Unión Magdalena en Santa Marta, con Diego Arias dirigiendo desde el banquillo y Juan José Arias en el campo. Un partido crucial para los verdolagas en busca de la victoria y la recuperación de la confianza.

El apellido Arias resonará con fuerza este domingo en Santa Marta , cuando Atlético Nacional se enfrente al Unión Magdalena a las 4:10 p.m., en el marco de la fecha 12 de la Liga BetPlay-2. Los verdolagas, con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos, afrontan este encuentro con un doble refuerzo inesperado. Por un lado, Diego Arias , ex mediocampista y leyenda del club, asumirá por primera vez la responsabilidad de dirigir al equipo desde el banquillo, tras la salida de Javier Gandolfi.

Diego, ganador de múltiples títulos con Nacional, incluyendo la codiciada Copa Libertadores, llega en un momento crucial, con la tarea de restaurar la confianza y guiar al equipo hacia la clasificación a la fase final. Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para un grupo que busca recuperar la senda del triunfo. Por otro lado, en el campo, Juan José Arias, joven defensor que se consolida como una promesa, buscará afianzarse en el once titular. El partido se presenta como un desafío complejo, marcado por la incertidumbre sobre el estado anímico del plantel tras el cambio de entrenador. Sin embargo, la tradición y el compromiso que exige la camiseta verde obligan a buscar la victoria, especialmente en un contexto donde los resultados recientes no han sido favorables. Nacional acumula tres partidos sin conocer la victoria, y su última celebración data del pasado 31 de agosto, frente al Envigado. En medio de este panorama adverso, Juan José Arias emerge como una de las pocas certezas que dejó el ciclo de Gandolfi. A sus 21 años, el defensor acumula 16 partidos como titular en la presente temporada, formando una sólida pareja defensiva junto a William Tesillo. Si bien ha cometido errores propios de su juventud, cada tropiezo le ha servido para fortalecerse y madurar, forjando el carácter necesario para afrontar los retos que implica jugar en un club de la magnitud de Atlético Nacional. Diego Arias, desde el banquillo, observará de cerca la evolución de Juan José, recordando sus propias batallas y éxitos. Oriundo de la Perla del Otún, Diego siempre ha reconocido la influencia de sus padres como guías fundamentales en su vida, destacando valores como el respeto y la disciplina. Curiosamente, estas palabras podrían ser fácilmente atribuidas a Juan José, quien también enfatiza la importancia de su familia en su formación personal y profesional. El legado de Diego Arias en Nacional es incuestionable: 10 títulos con la camiseta verdolaga, incluyendo cinco ligas, dos Copas Colombia, una Superliga, la histórica Copa Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana. Juan José, por su parte, sueña con emular los logros de su mentor y anhela levantar la Copa Libertadores con Nacional, la misma que celebró como hincha en 2016, mientras Diego la conquistaba como jugador. Este domingo, ambos Arias comparten la misma ilusión: brindar alegría a una afición que clama por una victoria que revitalice el ánimo. Uno desde el banquillo, otro desde el terreno de juego, buscarán inscribir el apellido Arias con letras doradas en la historia de Atlético Nacional. En un momento donde la fe puede flaquear, es el orgullo verdolaga el que debe resurgir, y en Santa Marta, con dos Arias defendiendo el escudo desde diferentes frentes, la esperanza de Nacional vuelve a florecer. La historia está lista para ser reescrita este domingo, al ritmo del corazón verde





Atlético Nacional Unión Magdalena Liga Betplay Diego Arias Juan José Arias Fútbol Colombiano Santa Marta

