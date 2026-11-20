Análisis histórico de los Artículos de la Confederación, firmados en 1777 como la primera constitución de EE. UU., que delegó el poder en los estados y provocó inestabilidad hasta la ratificación final.

Los Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua, firmados el 15 de noviembre de 1777, constituyeron el primer documento oficial de gobierno de los Estados Unidos de América. Este pacto surgió como respuesta inmediata a la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, cuando las Trece Colonias necesitaban urgentemente una estructura legal que las uniera frente al gobierno británico.

El Vacío de Autoridad y la Urgencia de Orden

La independencia declarada en 1776 generó una situación de caos y tirantez, ya que no existía ninguna autoridad central capaz de tomar decisiones efectivas para la nueva nación. Durante dieciséis meses de reuniones y debates, los representantes de las Trece Colonias, incluyendo a figuras como Richard Henry Lee, John Banister, Samuel Huntington, Daniel Hanson y Francis Lewis, trabajaron para redactar un manifiesto gubernamental.

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El Primer Congreso Continental, formado en 1775, había nombrado a George Washington como jefe supremo de las fuerzas armadas y oficializado el ejército nacional. Sin embargo, la falta de un documento constitucional sólido impedía recaudar fondos para uniformes, comida y armas, lo que dificultaba enormemente la continuación de la guerra contra el ejército británico.

La Estructura de los Trece Estados Soberanos

El texto definitivo contenía 16 artículos, una conclusión general y las firmas de 48 delegados que lo suscribieron. Entre los signatarios se encontraban Samuel Adams, Richard Henry Lee, John Hanson, Robert Morris, Roger Sherman y James Duane. Morris y Sherman son históricamente únicos por haber firmado la Declaración de Independencia, los Artículos de la Confederación y, posteriormente, la Constitución de los Estados Unidos.

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El primer artículo establecía el nombre de la confederación como "Los Estados Unidos de América" y la definía como una "Unión perpetua". El segundo artículo era crítico, ya que declaraba que cada Estado conservaba su independencia, soberanía y libertad, poniendo estos poderes por encima del gobierno de la confederación. El tercer artículo establecía que los estados formaban una liga de amistad para su defensa mutua y conservación de sus libertades contra toda violencia.

Ratificación y Consecuencias de la Débil Unión

Aunque los principios se redactaron inicialmente como directrices, no eran obligatorios hasta que la situación política lo requiriera. Estos Artículos de la Confederación no entraron en vigor oficialmente hasta el 21 de marzo de 1781, cuatro años después de su firma inicial. Fue en este periodo cuando el pueblo, la prensa y los gobernantes comenzaron a referirse al documento por su nombre definitivo.

En la práctica, este sistema solo se tomaba en cuenta seriamente durante épocas de crisis o guerras, lo que dejaba a la nación sin una guía legal sólida en tiempos de paz. La incapacidad de imponer voluntad a los estados individuales o de establecer un orden claro marcó los primeros años de la historia estadounidense, evidenciando las limitaciones de una unión donde el poder residual residía casi exclusivamente en los estados locales.