Los aspirantes que más invirtieron en su candidatura para la primera vuelta fueron Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda. Según las campañas han reportado a corte de 10 de junio en Cuentas Claras, el aplicativo oficial del De la Espriella le saca casi 8 puntos de ventaja a Cepeda de cara a la segunda vuelta, según nueva encuesta de AtlasIntelen Colombia es que el 80 % de los ingresos reportados por los aspirantes a la Presidencia corresponde a créditos bancarios.

Los aspirantes que más invirtieron en su candidatura para la primera vuelta fueron Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda . Según las campañas han reportado a corte de 10 de junio en Cuentas Claras , el aplicativo oficial del De la Espriella le saca casi 8 puntos de ventaja a Cepeda de cara a la segunda vuelta , según nueva encuesta de AtlasIntelen Colombia es que el 80 % de los ingresos reportados por los aspirantes a la Presidencia corresponde a créditos bancarios.

Mientras que más de la mitad del gasto, el 61 %, fue invertido por los candidatos en propaganda electoral, según detalla la organización sin ánimo de lucro Transparencia por Colombia. De la Espriella propone acuerdo con Banrepública y sector financiero para bajar las tasas de vivienda: ‘2 % a 30 años





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