Los desafíos económicos que enfrentará el próximo presidente de Colombia

Análisis de los principales retos económicos para el nuevo gobierno colombiano: crisis fiscal, deuda histórica, bajo crecimiento con dependencia del gasto público e inflación al alza que supera la meta del Banco de la República.

Los retos económicos que deberá enfrentar el próximo presidente de Colombia son múltiples y complejos. Entre los más urgentes se encuentra la delicada situación fiscal, caracterizada por niveles históricamente bajos de caja y una deuda pública que ha alcanzado cifras récord.

En abril, la caja del Gobierno Nacional se ubicó 2,6 billones de pesos por debajo del registro de marzo, según datos oficiales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido reiteradamente que estos niveles son preocupantemente bajos para la operación del Estado. Paralelamente, la deuda bruta del Gobierno Nacional cerró el primer trimestre de 2026 en 1.223 billones de pesos, equivalente al 61,2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Aunque la deuda en sí misma no es un problema, su magnitud y crecimiento acelerado encienden las alarmas. El investigador Diego Montañez, magíster en Economía de la Universidad Eafit, explicó que solo en los dos primeros meses de 2026 se pagaron cerca de 17,5 billones de pesos en intereses, la cifra más alta desde 2004. Esto representa el 0,9 % del PIB y evidencia el alto costo de endeudamiento.

El experto señaló que la discusión de fondo no es tanto la composición de la deuda, sino cómo garantizar que siga siendo sostenible y financiable en el tiempo. Para ello, el próximo Gobierno deberá enviar señales tempranas de responsabilidad fiscal, como un Marco Fiscal creíble, metas realistas de déficit y una estrategia prudente de deuda. En el frente de crecimiento económico, Colombia registró un aumento del PIB del 2,2 % en el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, este repunte estuvo apalancado en gran medida por el gasto público, que creció un 7,8 %, mientras que el gasto de los hogares apenas aumentó un 2,7 %. Dos sectores clave de la economía se encuentran en terreno negativo, lo que genera preocupación. El director ejecutivo de Lumen Economic Intelligence, Juan Camilo Mejía, advirtió que el crecimiento reciente no es sostenible porque depende demasiado del gasto oficial, mientras la inversión privada sigue rezagada.

Para impulsar un crecimiento robusto, el próximo mandatario deberá poner la recuperación de la inversión en el centro de la agenda: estabilidad jurídica, reglas claras, ejecución de infraestructura y vivienda, seguridad y confianza empresarial. Mejía enfatizó que Colombia no podrá crecer de forma sostenida por encima del 3 % si no recupera una tasa de inversión significativamente mayor.

Además, es crucial reducir las presiones de caja y reconstruir la confianza de inversionistas locales e internacionales. La mejor manera de bajar el costo de la deuda es reducir la percepción de riesgo fiscal, sentenció. Otro desafío relevante es la inflación, que en mayo de 2026 se aceleró al 5,84 %, alejándose cada vez más de la meta del 3 % fijada por el Banco de la República.

Analistas y el equipo técnico del Emisor anticipan que el año cerrará con una inflación cercana al 6,4 %, impulsada por el aumento del 23 % en el salario mínimo. El informe de Política Monetaria del Banco de la República, divulgado en mayo, señala que la inflación anual se incrementó en el primer trimestre, en gran parte por los efectos del fuerte incremento salarial sobre los precios al consumidor.

Este panorama inflacionario complica las decisiones de política monetaria y afecta el poder adquisitivo de los hogares. En conjunto, los retos fiscales, de crecimiento y de inflación demandan una estrategia integral y coordinada. El próximo presidente deberá equilibrar las finanzas públicas, fomentar la inversión privada y controlar la inflación, todo mientras mantiene la confianza de los mercados y la población.

La tarea es titánica, pero con medidas claras y oportunas, es posible encaminar a Colombia hacia una senda de desarrollo sostenible





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