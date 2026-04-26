Los Dodgers frenan la racha de los Cubs con una victoria contundente de 12-4

Roki Sasaki obtuvo su segunda victoria en las Grandes Ligas mientras que los Dodgers derrotaron a los Cubs 12-4, poniendo fin a una racha de 10 victorias consecutivas de Chicago. La ofensiva de Los Ángeles fue implacable, con 14 imparables y una explosión de seis carreras en la cuarta entrada.

El equipo de Los Angeles Dodgers logró una contundente victoria sobre los Chicago Cubs con un marcador de 12-4, poniendo fin a una impresionante racha de 10 victorias consecutivas del equipo de Chicago.

La actuación destacada del lanzador japonés Roki Sasaki, quien obtuvo su segunda victoria en las Grandes Ligas, fue fundamental para el triunfo angelino. Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de desafíos, ya que Sasaki enfrentó dificultades ante algunos bateadores clave de los Cubs, permitiendo tres jonrones solitarios.

A pesar de esto, el derecho demostró una notable resistencia y completó seis entradas, su mayor duración en lo que va de la temporada, lanzando un total de 99 pitcheos y ponchando a cinco bateadores rivales. La clave del partido se encontró en la cuarta entrada, donde los Dodgers desataron una explosión ofensiva, anotando seis carreras que cambiaron el rumbo del juego a su favor.

Esta reacción ofensiva, combinada con una sólida actuación en el plato de varios jugadores, incluyendo al cubano Andy Pages y al dominicano Teoscar Hernández, aseguró la victoria para Los Ángeles. La ofensiva de los Dodgers fue implacable, acumulando un total de 14 imparables, lo que representa su mayor producción ofensiva en casa durante la temporada actual.

La cuarta entrada fue un punto de inflexión, pero la ofensiva no se detuvo ahí, agregando cuatro carreras más en la sexta entrada, consolidando aún más su ventaja. El relevista mexicano Javier Assad intentó contener el ataque de los Dodgers, pero un doble de dos carreras de Andy Pages y un lanzamiento descontrolado de Vince Velasquez, ascendido recientemente, contribuyeron a la creciente ventaja de Los Ángeles.

Shohei Ohtani, la superestrella japonesa, también tuvo un momento destacado en el partido, rompiendo una racha negativa de 0 de 12 con un sencillo en la primera entrada. Además, Ohtani demostró su versatilidad al robarse la segunda base, su segundo robo de base del año. Aunque la actuación de Sasaki fue valiosa, los Cubs lograron conectar tres jonrones solitarios, cortesía de Seiya Suzuki, Moisés Ballesteros (de origen venezolano) y Miguel Amaya (de Panamá).

Estos jonrones representaron las únicas carreras que los Cubs pudieron anotar, a pesar de los esfuerzos de su ofensiva. Chicago había tomado la delantera momentáneamente en la cuarta entrada gracias a un jonrón de dos strikes de Ballesteros ante Sasaki, pero Los Ángeles respondió con fuerza, superando rápidamente esa ventaja. La capacidad de los Dodgers para responder a la adversidad y mantener la presión ofensiva fue crucial para asegurar la victoria.

Teoscar Hernández también contribuyó con un sencillo de dos carreras, demostrando la profundidad y el poder de la alineación de Los Ángeles. La victoria no solo puso fin a la racha ganadora de los Cubs, sino que también consolidó la posición de los Dodgers como un contendiente fuerte en la Liga Nacional. El equipo ha demostrado una capacidad consistente para anotar carreras y obtener victorias, lo que los convierte en un rival temible para cualquier oponente.

La combinación de una sólida defensa, una ofensiva explosiva y una rotación de lanzadores talentosa ha sido la clave de su éxito hasta ahora. El partido también destacó la importancia de las decisiones estratégicas de los managers y la capacidad de los jugadores para adaptarse a las circunstancias del juego. La decisión de mantener a Sasaki en el montículo a pesar de los jonrones que permitió demostró la confianza del manager en su capacidad para superar la adversidad.

La explosión ofensiva de los Dodgers en la cuarta y sexta entrada fue el resultado de una combinación de bateo oportuno, base por bolas y errores defensivos de los Cubs. La victoria de los Dodgers fue un esfuerzo colectivo, con contribuciones significativas de varios jugadores clave. La actuación de Andy Pages, en particular, fue destacada, ya que su doble de dos carreras en la sexta entrada ayudó a sellar la victoria para Los Ángeles.

El partido también sirvió como un recordatorio de la competitividad de las Grandes Ligas y la importancia de cada juego en la búsqueda de un campeonato. Los Cubs, a pesar de la derrota, demostraron ser un equipo resiliente y capaz de competir al más alto nivel. Su racha de 10 victorias consecutivas es un testimonio de su talento y determinación.

Sin embargo, la derrota ante los Dodgers les sirve como una valiosa lección y una oportunidad para mejorar y seguir luchando por la victoria. La temporada de las Grandes Ligas está llena de altibajos, y la capacidad de los equipos para superar la adversidad y mantener la concentración será crucial para su éxito final





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