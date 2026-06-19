Los efectos letales de la zona de la muerte del Everest en el cuerpo humano

Exploración de cómo la falta de oxígeno, el frío extremo y el agotamiento transforman el cuerpo humano en la zona de la muerte del Everest, por encima de los 8.000 metros, y los riesgos de ascender sin oxígeno suplementario.

La zona de la muerte del Everest , ubicada por encima de los 8.000 metros de altitud, es uno de los entornos más extremos del planeta.

A esa altura, el aire contiene apenas un tercio del oxígeno disponible a nivel del mar, lo que obliga al cuerpo humano a funcionar al límite de su capacidad. La combinación de hipoxia, frío extremo y agotamiento convierte cada paso en una lucha por la supervivencia. El organismo intenta adaptarse acelerando la respiración y aumentando la frecuencia cardíaca, pero llega un punto en el que el deterioro es más rápido que la recuperación.

Sin oxígeno suplementario, los síntomas graves del mal de montaña aparecen en cuestión de horas y pueden ser mortales





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