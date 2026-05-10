Los estrenos de Cannes 2023: Scarlett Johansson, Adam Driver en el lineup

Durante el Festival de Cannes, una de las celebridades más buscadas y valoradas por la alfombra roja es Scarlett Johansson, un nombre que no faltará en esta edición de 2023, actuando junto a actores como Adam Driver y Peter Jackson en películas exclusivas para el evento.

Cannes se convertirá desde el martes en la capital mundial del cine durante doce días, con su habitual mezcla de cine y estrellas, con una alfombra roja por la que pasarán Scarlett Johansson , Adam Driver , Peter Jackson , Cate Blanchett , Javier Bardem , Michael Fassbender , Alicia Vikander o una leyenda como Barbra Streisand .

Y en el lado del cine, entre las centenares de propuestas del festival en sus variadas secciones, destacan algunos títulos que, antes de ser mostrados, ya se han convertido en los imprescindibles de esta 79 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo





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