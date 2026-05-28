Los finalistas de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se desatan en un debate intenso

Los cuatro finalistas de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya están definidos y competirán por el premio de 400 millones de pesos en la gran final del reality. La noche del debate previo a la gran final del reality fue marcada por un debate lleno de emociones, acusaciones y declaraciones personales que rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales.

Los cuatro finalistas de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya están definidos y competirán por el premio de 400 millones de pesos en la gran final del reality.

La noche del debate previo a la gran final del reality fue marcada por un debate lleno de emociones, acusaciones y declaraciones personales que rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales. Durante la gala transmitida por el Canal RCN, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro participaron en un espacio que dejó al descubierto tensiones acumuladas durante las últimas semanas del programa y que, además, incrementó la oportunidad de regresar al reality y compartir un mensaje centrado en las segundas oportunidades.

El participante recordó algunos momentos de su vida personal y habló sobre la importancia de mantenerse auténtico frente a las críticas. La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya tiene el top 4: así quedó la final del reality. Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Alejandro Estrada recordó el episodio mediático que vivió tras su ruptura con Nataly Umaña en la temporada anterior del reality.

El actor aseguró que las situaciones difíciles terminaron convirtiéndose en un momento de crecimiento personal. Además, Estrada respondió a quienes lo señalan de manipular a sus compañeros y al público con una imagen estratégica dentro del programa. Según expresó, considera difícil engañar a los televidentes en un formato donde las cámaras registran cada movimiento las 24 horas del día.

Las palabras del actor provocaron una oleada de mensajes de apoyo en plataformas digitales, donde cientos de seguidores comenzaron a pedir votos para él en la gran final. Tebi Bernal enfrentó críticas por su relación con Alexa Torrex. Otro de los participantes que estuvo en el centro de la discusión fue Tebi Bernal. Durante el debate, el finalista respondió preguntas relacionadas con la distancia que mostró recientemente con Alexa Torrex, situación que generó fuertes reacciones en redes sociales.

Bernal aseguró que logró conversar con ella y señaló que prefiere esperar a tener un panorama completo antes de tomar decisiones. El ambiente se tensó aún más cuando Juanda Caribe acusó a Alejandro Estrada y a Tebi Bernal de cambiar constantemente de postura dentro de la competencia. Según manifestó, ambos participantes aparentan ser hipócritas y no se ajustan a lo que dicen. Las declaraciones de Juanda generaron opiniones divididas entre los seguidores del reality.

Mientras algunos respaldaron sus palabras, otros consideraron que se trató de una estrategia para generar controversia. La gala final de La casa de los famosos Colombia promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la historia del reality show





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