Los Gaiteros de San Jacinto harán sesión de escuchas el 29 de noviembre

Los Gaiteros de San Jacinto harán una sesión de escuchas el domingo 29 de noviembre con los reyes del Carnaval de Barranquilla 2027.

Los Gaiteros de San Jacinto realizarán una sesión de escuchas titulada 'Amigos de la música' el domingo 29 de noviembre, a las 11:00 a.m., en el restaurante 'El Paladar del Chino Chois', ubicado en la calle 52 # 24-16. El encuentro se desarrollará desde las 11:00 a.m. con música de Navidad, de fin de año y temas libres.

Como invitados especiales estarán los reyes del Carnaval de Barranquilla 2027 y la Corporación Nativos. San Jacinto, municipio del departamento de Bolívar ubicado a 120 kilómetros de Cartagena, es reconocido como la cuna de la música de gaita.

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Programa de la sesión de escuchas en San Jacinto

La sesión de escuchas comenzará a las 11:00 a.m. del domingo 29 de noviembre. La programación incluye música de Navidad, música de fin de año y temas libres, según el anuncio de la actividad.

El evento se realizará en el restaurante 'Amigos de la Música', identificado en la dirección calle 52 # 24-16, y reunirá a los asistentes alrededor de la música de gaita que caracteriza a este municipio bolivarense.

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Los reyes del Carnaval de Barranquilla 2027 participarán como invitados especiales junto con la Corporación Nativos, de acuerdo con la información difundida sobre la sesión.

Origen y trayectoria de Los Gaiteros de San Jacinto

Los Gaiteros de San Jacinto fue creado en los años cuarenta bajo el liderazgo de Miguel Antonio Hernández Vásquez, más conocido como Fernández.

Fernández reunió a un grupo de músicos sanjacinteros entre los que figuran Juan y José Lara, Pedro Nolasco Mejía y Manuel del de Jesús. Según la reseña, su talento, interpretación y sensibilidad los catapultaron rápidamente.

En 1955, la agrupación realizó su primera gira por Colombia, China, Japón, Unión Soviética, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y otros países de la Europa Oriental. La gira fue promovida por el investigador y escritor Manuel Zapata Olivella (q.e.p.d) y su hermana, la bailarina Delia Zapata Olivella (q.e.p.d).

En 1974, tras el retiro de los hermanos Lara, ingresó como nuevo miembro Juan Alberto Hernández Polo, más conocido como Juan Fernández. Desde los años ochenta, Juan Fernández se convirtió en la voz líder de la agrupación.

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Entre los temas del grupo se mencionan 'Fuego de cumbia', 'Candelaria', 'La escoba', 'El morrocoyo', 'Campo alegre', 'La maestranza' y 'Manuelito Barrios', composiciones que forman parte de su repertorio tradicional.

Premios y formación actual del grupo musical

En 2007, Los Gaiteros de San Jacinto ganaron el Latin Grammy al Mejor Álbum Folclórico por su disco 'Un fuego de sangre pura'. Este reconocimiento marcó uno de los hitos más destacados de su trayectoria.

El grupo también recibió galardones en los Premios Nuestra Tierra, en la categoría Mejor Interpretación Folklórica, y como mejor artista o grupo folklórico del año en 2008.

En la categoría Música Folclórica, Los Gaiteros de San Jacinto obtuvieron el Congo de Oro en tres oportunidades: 2012, 2019 y 2023.

Actualmente, Los Gaiteros de San Jacinto Nueva Generación están liderados por el maestro Orlando Leones Ruiz. Los integrantes son Orlando Yepes Díaz, Dionisio Yepes Díaz, Francis Lara Solano, Sergio Rodríguez Villalba y Pascual Castro Fernández.