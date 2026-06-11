La Lotería del Meta es una organización gubernamental que ofrece la oportunidad de ganar importantes premios en efectivo a través de sorteos periódicos. Los participantes deben verificar que el número y la serie de su boleto coincidan exactamente con los resultados oficiales para confirmar su premio y iniciar el proceso de reclamación correspondiente.

Los ganadores del último sorteo 3231 de la Lotería del Meta recibirán premios en efectivo por un valor total de 1.800 millones de pesos . Los participantes deben verificar que el número y la serie de su boleto coincidan exactamente con los resultados oficiales para confirmar su premio y iniciar el proceso de reclamación correspondiente.

La Lotería del Meta se puede comprar en puntos autorizados del país, como tiendas, supermercados y droguerías, y también en línea a través de plataformas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo. La Lotería del Meta genera recursos que se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento, contribuyendo así al financiamiento de programas y servicios que benefician a miles de colombianos en cada sorteo





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