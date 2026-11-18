La sexta entrega de la franquicia llega a Colombia el 19 de noviembre. Conoce el elenco, la trama basada en Haymitch y las primeras respuestas críticas.

La saga cinematográfica basada en los libros de Suzanne Collins regresa a las salas de cine con un nuevo capítulo centrado en el pasado. Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se estrena en los cines de Colombia este jueves 19 de noviembre. Esta fecha marca la entrada de la película a los mercados latinoamericanos un día antes de su lanzamiento oficial en Estados Unidos, programado para el viernes 20.

Nuevo capítulo de la saga de Suzanne Collins

Se trata de la sexta producción de la franquicia y la segunda precuela de la historia original. Sigue los pasos de Balada de pájaros cantores y serpientes, estrenada en 2023, que exploraba la juventud del presidente Coriolanus Snow. Esta nueva entrega adapta la novela homónima publicada el 18 de marzo de 2025, desplazando el foco narrativo de Katniss Everdeen a Haymitch Abernathy.

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La trama se sitúa 24 años antes de los juegos en los que participa la icónica protagonista anterior. Se centra específicamente en la edición de los 50 Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Para esta competición especial, el Capitolio implementa reglas más severas exigiendo el doble de participantes.

Cada distrito debe enviar cuatro tributos en lugar de los dos habituales, lo que resulta en un total de 48 jóvenes en la arena. Uno de los seleccionados del Distrito 12 es Haymitch, quien se convierte en el centro de esta competencia letal. La película detalla sus experiencias en el escenario para explicar su transformación.

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El elenco principal de la precuela

Joseph Zada, de 21 años, interpreta al joven Haymitch en esta producción. Lo acompañan nombres destacados como Whitney Peak como Lenore Dove Baird y Mckenna Grace como Maysilee Donner. Ralph Fiennes vuelve a encarnar al presidente Coriolanus Snow, quien observa los eventos desde el Capitolio.

El resto del reparto incluye a Elle Fanning como una joven Effie Trinket y Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee. Kieran Culkin asume el rol del presentador Caesar Flickerman. Kelvin Harrison Jr. interpreta a Beetee, mientras que Maya Hawke encarna a Wiress.

Glenn Close actúa como Drusilla Sickle, la acompañante cruel del Distrito 12. Billy Porter encarna a Magno Stift, su exesposo y diseñador del distrito. También participan Lili Taylor y Ben Wang en roles secundarios. La producción está dirigida por Francis Lawrence, quien ya dirigió En llamas y las dos partes de Sinsajo.

Reacciones críticas y proyecciones comerciales

Las primeras reseñas publicadas el martes 17 de noviembre muestran opiniones divididas sobre la película. En Rotten Tomatoes, la calificación de la crítica rondaba el 70% de aprobación ese día. En Metacritic, obtiene un puntaje de 56 sobre 100, clasificado como mixto o promedio.

Algunos críticos elogian la obra. William Bibbiani de TheWrap la llamó la mejor de la saga desde En llamas. Philip De Semlyen de Time Out la describió como mucho más sólida que otras revivencias. David Rooney de The Hollywood Reporter destacó que el origen de Haymitch es conmovedor.

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Por otro lado, algunos periodistas fueron más duros. Ryan Lattanzio de IndieWire la calificó como un negocio frío. Damon Wise de Deadline la consideró cansada. Owen Gleiberman de Variety señaló que repite la trama de la primera película. Peter Bradshaw de The Guardian le dio una sola estrella.

A pesar de la división crítica, coincide la valoración positiva sobre el diseño visual. Anna Stafford de Little White Lies lo señala como una de sus mayores fortalezas. Según proyecciones de la revista People, la película podría recaudar más de 100 millones de dólares en su primer fin de semana.

Línea temporal y próximos pasos en la cartelera

La cifra exacta de la recaudación inicial se conocerá el domingo 22 de noviembre. Esta apertura comercial supera el doble de lo que logró Balada de pájaros cantores y serpientes. La película dura 158 minutos, lo que equivale a 2 horas y 38 minutos de contenido.

Para entender la cronología, este es el orden de la saga: Balada de pájaros cantores y serpientes corresponde a los Juegos número 10. Amanecer en la cosecha se ubica en los Juegos número 50. Finalmente, Los Juegos del Hambre, En llamas y las dos partes de Sinsajo cubren los Juegos 74 y 75.

El elenco original también tiene presencia confirmada. Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a sus personajes de Katniss y Peeta. Los dos se reencontraron el lunes 16 de noviembre en el estreno mundial en Nueva York. Woody Harrelson también asistió a la presentación.