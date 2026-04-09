Los Kuervos acusan a Cartagena por la muerte de su líder y denuncian fallas de seguridad

La barra brava 'La Banda de Los Kuervos' emite un duro comunicado responsabilizando a las autoridades de Cartagena por la muerte de su líder, Gabriel Acosta, y denunciando fallas en la seguridad y logística. El comunicado expresa condolencias, acusa al alcalde y advierte sobre posibles consecuencias.

La barra La Banda de Los Kuervos emitió este jueves un contundente comunicado lamentando el fallecimiento de Gabriel Acosta , a quien identificaron como líder y figura central de su organización. En el documento, la barra responsabiliza directamente a las autoridades de Cartagena , señalando graves fallas en la seguridad y logística que rodearon los trágicos eventos.

La declaración, marcada por la consternación y la indignación, expresa profundas condolencias a la filial de la barra en la ciudad amurallada, al tiempo que califica la muerte de Acosta como un acto premeditado y no como una simple casualidad. Los Kuervos, con firmeza, dirigen sus acusaciones hacia el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, cuestionando su gestión en materia de seguridad y acusándolo de priorizar el turismo sobre la vida de los ciudadanos. La barra denuncia la falta de planificación y la deficiente ejecución del operativo policial para el desplazamiento de los hinchas, destacando cambios de última hora en las rutas establecidas y el supuesto desvío de los buses hacia zonas peligrosas. \El comunicado también hace referencia a un incidente previo, ocurrido el 25 de marzo, donde el vehículo en el que viajaba Acosta y otros miembros de la filial fue atacado por motociclistas, resultando en daños materiales y subsecuentes amenazas en redes sociales. La barra considera este incidente como una señal de alerta ignorada por las autoridades, lo que, según ellos, contribuyó a la tragedia. Los Kuervos rechazan la narrativa que reduce lo sucedido a un conflicto entre barras, argumentando que el problema es más profundo y está relacionado con tensiones históricas entre ciudades y el trato discriminatorio hacia los barranquilleros en Cartagena. La organización denuncia un supuesto resentimiento y complejo por parte de la ciudad anfitriona hacia los habitantes de Barranquilla, insinuando un ambiente de hostilidad que pudo haber influido en los hechos. La declaración enfatiza que el problema va más allá de rivalidades futbolísticas, resaltando una problemática social más amplia que involucra la convivencia y el respeto entre ciudadanos de diferentes ciudades.\El comunicado culmina con un mensaje emotivo en memoria de Gabriel Acosta, reafirmando el compromiso de la barra con la memoria de su líder y la exigencia de justicia. La declaración concluye con una advertencia enérgica y polémica, generando controversia por su tono y contenido. Los Kuervos dejan claro que no olvidarán a Acosta y que buscarán venganza, enviando un mensaje directo a los responsables de su muerte. Este cierre, aunque comprensible en el contexto de la pérdida y el dolor, ha sido interpretado por algunos como una amenaza velada y ha generado diversas reacciones en la opinión pública. La declaración de La Banda de Los Kuervos refleja la profunda conmoción y el sentimiento de injusticia tras la muerte de su líder, al tiempo que pone de manifiesto las tensiones existentes entre las barras bravas, las autoridades y las ciudades involucradas





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