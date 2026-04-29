Los Montes de María: Escenario de violencia y disputa territorial entre grupos armados ilegales

Un informe del Instituto Internacional de Estudios del Caribe revela un aumento alarmante de homicidios y disputas territoriales en los Montes de María, donde grupos como el Clan del Golfo y los Pachencas/Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada compiten por el control de economías ilícitas, generando un ciclo de violencia que afecta a la población local.

Los Montes de María continúan siendo una región sumamente vulnerable debido a la presencia de grupos armados ilegales, según confirman los indicadores de violencia de los últimos años.

Un análisis exhaustivo realizado por los investigadores Amaranto Daniels Puello y Francisco Méndez Beltrán, del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, revela un escenario alarmante de violencia y fragilidad institucional. El informe detalla el panorama de la violencia homicida entre 2023 y 2025, con un total de 173 asesinatos registrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

En este período, la mayoría de los homicidios se concentraron en los municipios de El Carmen de Bolívar (87), Marialabaja (38), San Jacinto (24) y San Juan Nepomuceno (12). Para 2026, las cifras del primer trimestre del año indican que la tendencia homicida persiste, aunque con variaciones preocupantes. En San Juan Nepomuceno ya se han registrado 7 asesinatos en los primeros 90 días del año, superando el promedio anual de 4 homicidios entre 2023 y 2025.

En El Carmen de Bolívar, se han contabilizado 11 homicidios, lo que representa el 34% del promedio anual de 29 asesinatos, mientras que en San Jacinto hay 3. Además, en abril se han sumado 4 asesinatos más: 2 en San Jacinto, 1 en El Carmen de Bolívar y 1 en San Juan Nepomuceno, lo que incrementa el riesgo para la vida en estos municipios y genera alertas en torno al proceso electoral que se aproxima.

Los investigadores señalan que los Montes de María son actualmente un escenario de disputa entre estructuras criminales como el Clan del Golfo y sus bandas asociadas, los Pachencas/Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, los Patriotas del Dique y estructuras vinculadas al Tren de Aragua. Esto ha provocado un escalamiento de la violencia por el control territorial, lo que implica una alta vulnerabilidad para el goce efectivo de los derechos humanos de la población.

A pesar de las acciones de la Fuerza Pública, como la captura de seis presuntos miembros de la subestructura Nicolás Urango del Clan del Golfo en El Carmen de Bolívar y Córdoba, se observa un reposicionamiento de estas bandas debido a la expansión de los mercados criminales locales y la falta de una política pública de seguridad humana y control territorial. Uno de los factores clave en este ciclo de violencia son las economías ilícitas, vinculadas al narcotráfico, microtráfico, extorsión, lavado de activos, contrabando, corrupción y depredación de bienes públicos.

En San Juan Nepomuceno, por ejemplo, hay 14 puntos de expendio de alucinógenos, en San Jacinto 20 y en El Carmen de Bolívar más de 50, incluyendo zonas rurales. Esta actividad ilícita es fuente de violencia, disputas territoriales, aparición de pandillas juveniles y panfletos de limpieza social. Testimonios de la comunidad confirman esta problemática.

Un poblador de San Juan Nepomuceno declaró: Aquí en San Juan y en todos estos pueblos, la gente y la Policía saben dónde están los vendedores de droga que envenenan a nuestros hijos y no pasa nada. Cuando hay baile de picó es peor y hay peleas entre pandillas y vendedores. Otra renta en disputa es la de los pagadiarios.

En El Carmen de Bolívar se han identificado operadores que prestan desde $50.000 hasta $400.000, y en algunos casos hasta $2.000.000. Un habitante de la zona comentó: Aquí en El Carmen ese negocio del pagadiario es una peste y una necesidad, porque aquí todos necesitamos plata para subsistir. Vienen de Barranquilla, Sincelejo y los de aquí trabajan con ellos y les entregan rutas y clientes.

Algunos no piden nada para firmar o fiador, pero si no pagas ya sabes lo que te puede pasar. Ahora mismo hay como pelea entre ellos por clientes, este año van dos cobradores muertos. Esto se está poniendo maluco y la autoridad nada, se hacen la vista gorda. En San Juan Nepomuceno, se han identificado 20 motos con dos personas operando en cada vehículo, lo que agrava la situación





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