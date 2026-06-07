El neuropsicólogo Aarón Fernández del Olmo explica cómo la hipervelocidad, la superficialidad y la sobreestimulación están afectando la forma en que funciona el cerebro.

Los teléfonos móviles están hackeando nuestro cerebro, según el neuropsicólogo Aarón Fernández del Olmo. En su libro, 'Cómo los teléfonos móviles alteran nuestro comportamiento', Fernández del Olmo explica cómo la hipervelocidad, la superficialidad y la sobreestimulación están afectando la forma en que funciona el cerebro.

Según él, los smartphones están creando un fenómeno que no solo afecta a niños y adolescentes, sino a todas las edades. Fernández del Olmo identifica cuatro grandes 'trampas' que le hacen los teléfonos inteligentes a nuestra cognición: la sobreestimulación, la hipervelocidad, la superficialidad y la ultraconexión. Estas trampas nos exigen más de lo que nuestros cerebros están preparados para dar, lo que puede generar una sobrecarga y una superficialidad en nuestras experiencias.

Además, el uso compulsivo de los teléfonos móviles puede tener efectos negativos en la salud mental en diferentes etapas de la vida. En edades tempranas, puede provocar un 'desplazamiento' de actividades fundamentales para el neurodesarrollo por cuenta de un uso excesivo de pantallas y celulares. En la preadolescencia y la adolescencia, puede aumentar la vulnerabilidad a ciertos factores de riesgo relacionados con la autoestima, el estilo de atribución o incluso el género.

En las etapas adultas, el riesgo está en hacer un uso poco consciente de los móviles y dejarnos llevar por un torrente de información que termine por vaciar nuestras experiencias de contenido. Fernández del Olmo distingue entre el uso compulsivo de los teléfonos móviles y la adicción, y señala que las marcas buscan que se consuman sus productos y buscan mecanismos para ser más atractivas, lo que puede provocar problemas en personas que presentan vulnerabilidades y riesgos





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