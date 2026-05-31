Los votos de Paloma Valencia se convierten en el gran botín de la segunda vuelta: ¿hacia dónde podrían ir?

Tras la primera vuelta presidencial en Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a la segunda vuelta. La votación de Paloma Valencia, que no logró avanzar, se vuelve un factor decisivo. Analistas examinan el posible traspaso de esos votos y las implicaciones para la gobernabilidad, en un escenario de transformación política donde los partidos pierden capacidad de influencia.

Los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia han generado un escenario político inesperado, con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que avanzan a la segunda vuelta .

La candidata Paloma Valencia, a pesar de no lograr su objetivo, obtuvo una votación significativa que ahora se convierte en un factor clave. Su respaldo, proveniente de sectores de la derecha y el uribismo, despierta interrogantes sobre hacia dónde se dirigirán esos votos en la siguiente etapa.

La capacidad de De la Espriella para capitalizar el descontento con el gobierno de Gustavo Petro y su estrategia comunicativa, alejada de las estructuras tradicionales de los partidos, le permitieron conectar con un electorado que históricamente se alineaba con otras figuras. Los analistas señalan que, si bien una parte de los votantes de Valencia podría inclinarse por De la Espriella, la decisión final dependerá de los movimientos y acercamientos que realicen ambos candidatos en las próximas semanas.

Este fenómeno refleja una transformación en las dinámicas políticas nacionales, donde los partidos ya no tienen la capacidad de transferir automáticamente sus votos, lo que genera incertidumbre tanto para la segunda vuelta como para la gobernabilidad futura, pues el eventual ganador deberá construir acuerdos con diversas fuerzas en el Congreso. El debate también incluye temas como la prohibición de propaganda en zonas patrimoniales, tras la retirada de un afiche de Cepeda en Jericó, y la expectativa por posibles alianzas con sectores del Centro Democrático.

Además, la jornada electoral estuvo acompañada de noticias complementarias, como la declaración de Jhon Durán tras no ser convocado al Mundial 2026, la posibilidad de solicitar un medio día compensatorio por votar, y el anuncio de Morat como telonero del partido entre Colombia y Costa Rica en El Campín





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