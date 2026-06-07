Lotería Caribeña Noche: Ganar, Apostar y Cumplir con la Normativa

La Lotería Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia, con atractivas ganancias cada noche. Los jugadores pueden comprar boletos en puntos de venta autorizados en todo el país y tienen la oportunidad de ganar acertando a las cuatro cifras en orden del sorteo o apostadas, o a las tres últimas cifras en orden del sorteo o apostadas. Las ganancias se consideran una renta ocasional sujeta al Impuesto de Ganancia Ocasional, y el umbral exento para el impuesto en 2024 es de 6.000 UVT. Al ganar un premio, verifica la normativa actual y consulta con un asesor fiscal para cumplir con los requisitos legales y calcular correctamente el impuesto a pagar.

Un juego de azar emocionante de Colombia, la Lotería Caribeña Noche, ofrece atractivas ganancias cada noche. Los jugadores pueden comprar boletos en puntos de venta autorizados en todo el país.

Para ganar, aciertan a las cuatro cifras en orden del sorteo o apostadas, o a las tres últimas cifras en orden del sorteo o apostadas. Las ganancias se consideran una renta ocasional sujeta al Impuesto de Ganancia Ocasional. El umbral exento para el impuesto en 2024 es de 6.000 UVT, y el impuesto se calcula aplicando una tarifa del 20% sobre el monto que excede el umbral exento.

Al ganar un premio, verifica la normativa actual y consulta con un asesor fiscal para cumplir con los requisitos legales y calcular correctamente el impuesto a pagar





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