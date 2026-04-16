Lotería Cruz Roja Colombiana: Resultados del sorteo 3149 del 14 de abril de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana dio a conocer los resultados de su sorteo número 3149, celebrado el martes 14 de abril de 2026. El premio mayor de $10.000 millones fue para el número 4567, serie 001. Se detallan también los números ganadores de los premios secos y el plazo para reclamar los premios.

En la noche del martes 14 de abril de 2026, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana llevó a cabo su esperado sorteo número 3149, un evento que genera gran expectativa en todo el país. Los números ganadores de esta ocasión especial fueron anunciados, y con ellos, la esperanza de miles de colombianos que participan activamente en este juego de azar, el cual tiene un propósito benéfico fundamental. El premio mayor, una suma considerable de $10.

000 millones de pesos, fue otorgado al número 4567, acompañado de la serie 001. Este resultado es el único y oficial para la verificación y el posterior pago de los premios correspondientes. Es crucial que los apostadores verifiquen con suma atención sus fracciones y billetes, comparando tanto el número como la serie con los datos oficiales proporcionados por la entidad organizadora, ya que cualquier discrepancia puede invalidar el reclamo. Más allá del codiciado premio mayor, el plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana para este sorteo incluía una atractiva gama de premios secos distribuidos en diferentes categorías. Estos premios buscan recompensar a un mayor número de participantes, ampliando las posibilidades de ganar. Los premios secos de $200 millones fueron para el número 0293, serie 244. En la categoría de $100 millones, el número agraciado fue el 1716, serie 073. Para los premios de $50 millones, los números ganadores fueron 8034, serie 008 y 6989, serie 099. La emoción continuó con los premios de $30 millones, asignados a los números 5731 (serie 169), 7028 (serie 248), 3503 (serie 148), 3972 (serie 035), 2657 (serie 242) y 8026 (serie 125). Finalmente, los premios de $20 millones recayeron en los siguientes números y series: 0301 (serie 221), 10834 (serie 303), 0834 (serie 227), 2202 (serie 066), 0192 (serie 257), 2054 (serie 259), 8980 (serie 186), 5675 (serie 051), 6853 (serie 234), 7122 (serie 085), 2174 (serie 040), 4694 (serie 083), 6044 (serie 036), 2617 (serie 268) y 7162 (serie 285). Estos premios secos, aunque menores al mayor, representan una suma importante de dinero que puede cambiar la vida de sus afortunados ganadores. Es fundamental recordar el procedimiento y los plazos para el reclamo de los premios. De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2975 de 2004, los ganadores disponen de un periodo máximo de 30 días calendario, a partir de la fecha del sorteo, para presentar el billete original y así hacer efectivo su premio. La Lotería de la Cruz Roja Colombiana opera con estricta transparencia, y la verificación de los billetes es un proceso riguroso. Para confirmar si un billete ha sido premiado, es imprescindible realizar una comparación detallada del número y la serie con los resultados oficiales que la Lotería publica en sus canales de comunicación. La coincidencia exacta en ambos datos es requisito para el pago de la mayoría de los premios. El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana se realiza puntualmente todos los martes, usualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., y es transmitido en vivo a través de Canal Uno. Para quienes no pudieron seguir la transmisión, los resultados están disponibles para consulta en la página web oficial de la lotería, sus redes sociales y a través de sus líneas de atención al cliente, garantizando el acceso a la información para todos los participantes. La participación en la Lotería de la Cruz Roja Colombiana no solo ofrece la oportunidad de ganar, sino que también contribuye directamente a las labores sociales y humanitarias que esta institución realiza en beneficio de las comunidades más necesitadas del país





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