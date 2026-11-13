Lotería de Bogotá jueves 12 de noviembre de 2026: 34.000 millones en premios

La Lotería de Bogotá sortea más de 34.000 millones de pesos este jueves 12 de noviembre. Conoce el premio mayor, horarios y cómo verificar billetes auténticos ante estafas.

La Lotería de Bogotá realizará su sorteo regular programado para el jueves 12 de noviembre de 2026, ofreciendo a sus participantes una de las bolsas de premios más elevadas del territorio nacional. Esta jornada extraordinaria coloca en disputa un paquete total superior a los 34.000 millones de pesos, distribuidos entre el gran premio principal, las aproximaciones y una amplia variedad de premios secos. Los compradores tienen la oportunidad de acceder a una de las loterías con mayor relevancia financiera y audiencia del país en esta fecha específica.

El premio mayor de esta edición alcanzará la cifra histórica de 10.000 millones de pesos. Este monto colosal se suma a 52 premios secos adicionales y a las diferentes aproximaciones que conforman la estructura de recompensas de la jornada. La entidad aseguradora de estos recursos garantiza que la liquidez puesta en juego representa una de las mayores concentraciones de capital en sorteos públicos dentro de la capital colombiana durante el año 2026.

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Horarios y normativa del sorteo

El sorteo de la Lotería de Bogotá inicia su transmisión y procedimiento oficial todos los jueves a las 11:15 p. m., siguiendo la programación habitual establecida por los medios de comunicación asignados. La transmisión en vivo se lleva a cabo a través del Canal Uno, asegurando la visibilidad pública del acto notarial y la aleatoriedad del proceso de selección de números ganadores.

Existe una regulación específica que rige los cambios de fecha en casos excepcionales, basada en el Decreto 3034 de 2013 emitido por las autoridades competentes. De acuerdo con esta norma legal vigente, si el día jueves coincide con un día festivo oficial, el sorteo podrá realizarse en cualquier otro día de la misma semana, garantizando la continuidad del juego sin interrupciones administrativas.

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Cualquier retraso en la hora programada de las 11:15 p. m. se debe exclusivamente a circunstancias ajenas a la voluntad de la organización, como fallas técnicas o eventos externos. Los participantes deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales del Canal Uno para verificar si se ha modificado el horario de la jornada del jueves 12 de noviembre de 2026.

Verificación de autenticidad y prevención

La Lotería de Bogotá ha emitido una guía de seguridad estricta para que los apostadores identifican un billete auténtico antes de realizar el pago, combatiendo la circulación de fracciones adulteradas. La primera verificación física consiste en examinar el sello de autenticidad ubicado en una casilla específica del frente del billete que contiene la instrucción "FROTE CON UNA MONEDA".

Al ejecutar la acción de frotar dicha casilla, debe aparecer claramente la palabra "AUTÉNTICO" en los códigos de seguridad. Si la palabra ya está visible previamente o no aparece tras el frotamiento, se debe desconfiar de la fracción presentada, ya que esto indica un posible intento de fraude o falsificación sistemática.

La segunda validación crítica implica verificar que el valor coincida exactamente con el plan de premios actual publicado por la entidad. Actualmente, el billete completo tiene un costo oficial de 18.000 pesos, mientras que cada fracción individual cuesta 6.000 pesos. Cualquier variación en estos precios establecidos es una señal de alerta inmediata de posible fraude y debe ser reportada.

La tercera revisión meticulosa requiere examinar que el número del billete y la fecha del sorteo no presenten señales de enmendaduras, tachones o alteraciones en el papel. El diseño gráfico debe ser limpio y los números deben estar perfectamente alineados, sin raspaduras sospechosas que oculten información original.

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Consecuencias y próximos pasos

La entidad insiste en que la mejor forma de evitar estafas es adquirir los billetes con loteros de confianza o en puntos de venta autorizados por la concesión oficial. Esta recomendación directa busca proteger la integridad del sistema de juego y asegurar que todos los recursos económicos circulen bajo los estándares de legalidad exigidos por la ley.

Es fundamental recordar que un billete falso no solo le quita la oportunidad de ganar el premio mayor, sino que también le impide reclamar cualquier premio menor o aproximación. La invalidación del comprobante por falsedad anula automáticamente todo derecho de cobro, generando una pérdida total para el portador fraudulento.

De resultar ganador cualquier premio de la Lotería de Bogotá en esta jornada, el dinero puede ser reclamado o cobrado en la oficina principal del concesionario autorizado. Alternativamente, el pago se puede gestionar en cualquiera de las oficinas autorizadas para tal fin, distribuidas estratégicamente para facilitar la atención a los premiados.

Los próximos pasos para los ganadores identificados en el sorteo del jueves 12 de noviembre de 2026 implican acudir físicamente a las sedes designadas con el billete original y la documentación personal requerida. La estructura de premios de 34.000 millones de pesos queda activa únicamente para comprobantes válidos verificados bajo los protocolos de seguridad vigentes.