Lotería de Bogotá Sorteo 2872: Premio Mayor y Resultados del 12 de Noviembre

Resultados oficiales del sorteo 2872 de la Lotería de Bogotá. Conozca el número ganador del premio mayor de $12.000 millones y la lista completa de secos del 12 de noviembre.

La Lotería de Bogotá llevó a cabo su sorteo número 2872 con la fecha oficial del jueves 12 de noviembre de 2026. Este evento de azar se realizó bajo las regulaciones establecidas y contó con un plan de premios que superó la cifra de $34.000 millones en total distribuido entre todos los ganadores. La autoridad lotérica confirmó la validez de los resultados mediante el acta oficial, la cual se encuentra resguardada en sus oficinas centrales como la única fuente verificable para cualquier consulta.

Ganadores del Premio Mayor y Números Clave

El premio mayor de este sorteo, cuantificado en $12.000 millones de pesos, fue adjudicado al número 1970. La serie correspondiente a este boleto ganador es la 089, un dato crucial para validar la propiedad del premio. Esta combinación específica fue la única que se ajustó exactamente a los criterios para el primer puesto, distinguándose claramente de las aproximaciones que pueden existir en otros niveles de premios.

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Es fundamental que los participantes verifiquen tanto el número como la serie de su billete, ya que la coincidencia debe ser exacta para reclamar el premio mayor. La Lotería de Bogotá ha reiterado que no se aceptan reclamos basados en números similares o series parcialmente coincidentes. La fecha del sorteo, el 12 de noviembre de 2026, sirve como ancla temporal para distinguir este resultado de ediciones anteriores o futuras del programa de sorteos semanales.

Cuadrícula de Premios Secos y Detalle de Ganadores

Además del gran premio, la jornada incluyó una amplia variedad de premios secos con montos que van desde $10 millones hasta $1.000 millones. Estos premios se ganan cuando el número y la serie del billete coinciden completamente con los publicados en el resultado oficial. El plan de premios "Los Genios de la Suerte" estructurado por la entidad distribuyó estas cifras específicas a lo largo de la jornada.

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Los premios secos se otorgan bajo condiciones estrictas que requieren la coincidencia total del número y la serie. Aunque los resultados publicados en medios como Semana reportaron ciertos números de secos, la entidad advierte sobre posibles discrepancias con otras fuentes no oficiales. Por ello, se enfatiza la importancia de comparar el billete físico con los datos verificados directamente por la Lotería de Bogotá para evitar confusiones con sorteos pasados como el 2870 del 29 de octubre o el 2869 del 22 de octubre.

La distribución de estos montos menores complementa el esquema de premios, permitiendo que más participantes obtengan retornos sobre sus apuestas. Sin embargo, la validez de estos premios depende exclusivamente de la presentación del billete original o su fracción válida. La lotería mantiene un registro exhaustivo de cada sorteo para garantizar la transparencia y la integridad del proceso de azar que caracteriza a sus eventos semanales.

Procedimientos de Reclamación y Plazos Legales

Una vez confirmada la combinación ganadora, los usuarios deben iniciar el proceso de reclamación ante las autoridades competentes. Para premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, el cobro puede realizarse directamente a través del lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados. Este canal facilita el acceso rápido a ganancias de menor cuantía sin necesidad de trámites burocráticos extensos.

Los premios que superen el valor de seis salarios mínimos mensuales legales vigentes exigen un trámite personal en la sede principal de la Lotería de Bogotá. La dirección oficial para este proceso es la carrera 32A número 26-14, ubicada en la capital. En estos casos, los ganadores deben presentar documentación adicional y seguir los protocolos de seguridad establecidos para la verificación de identidad y la transferencia de fondos de alto valor.

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El plazo general para reclamar cualquier premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo, es decir, hasta el 12 de noviembre de 2027. Se recomienda encarecidamente conservar el billete en buen estado, ya que la integridad física del mismo es un requisito indispensable para el cobro. La pérdida o destrucción del billete puede complicar o invalidar el proceso de reclamación, independientemente de que el número haya sido ganador.

Calendario de Próximos Sorteos y Futuros Eventos

La Lotería de Bogotá mantiene una rutina consistente, realizando sus sorteos cada jueves por la noche. Esta periodicidad semanal permite a los jugadores planificar su participación con regularidad y anticipación. El próximo evento, designado como el sorteo número 2873, está programado para realizarse el jueves 19 de noviembre de 2026.

Este nuevo sorteo contará con un plan de premios por valor superior a $34.000 millones, manteniendo el estándar de inversión en premios que caracteriza a la entidad. Los jugadores interesados pueden adquirir billetes de forma legal a través de los loteros autorizados, los puntos de venta oficiales y la página web de la organización. La transparencia en la venta y la distribución de los billetes es clave para asegurar la equidad en cada uno de los sorteos.

Para cualquier duda o conflicto entre los resultados publicados en redes o medios alternativos, la única referencia válida es el acta oficial del sorteo. Este documento, resguardado en las oficinas de la Lotería de Bogotá, tiene carácter vinculante para todas las transacciones relacionadas con los premios. La entidad sigue comprometida con la integridad de sus procesos y la protección de los derechos de sus participantes legítimos.