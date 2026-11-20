Conozca los detalles del sorteo 2873 de la Lotería de Bogotá del 19 de noviembre de 2026. El premio mayor alcanza 12.000 millones de pesos. Revise horarios y condiciones.

El jueves 19 de noviembre de 2026 marca una jornada clave para los jugadores del Distrito Capital, quienes siguen el cronograma estricto de la Lotería de Bogotá. Se realiza el sorteo número 2873, un evento esperado por miles de personas que buscan la coincidencia exacta de cuatro dígitos y la serie correspondiente. La entidad ha programado la transmisión de los resultados oficiales para las 10:25 p. m., momento en el que se dará a conocer el ganador absoluto del premio mayor.

El premio mayor establecido para esta edición del sorteo 2873 asciende a la cifra significativa de 12.000 millones de pesos. Esta cantidad representa la recompensa máxima disponible en el plan de premios vigente, la cual se distribuye únicamente a aquel billete que acierte el número de cuatro cifras y la serie específica. Además del premio principal, el esquema económico contempla una variedad de premios secos y bonificaciones por aproximaciones numéricas, lo que diversifica las oportunidades de recompensa para los participantes en esta jornada.

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Calendario Oficial y Horarios de Sorteo

La Lotería de Bogotá mantiene una regularidad estricta en su programación, realizándose los sorteos principales tradicionalmente los jueves. La jornada de este 19 de noviembre corresponde al sorteo número 2873 dentro del calendario oficial de 2026. El inicio de la ceremonia está fijado para las 10:25 de la noche, hora a partir de la cual se extraen las bolitas y se anuncian los resultados. Este horario preciso es fundamental para que los jugadores puedan sintonizar los canales oficiales o verificar los boletines en tiempo real.

Con este evento finalizada la semana actual, la entidad ya ha programado la siguiente cita con el público jugador. El próximo sorteo, identificado como el número 2874, está fijado para realizarse el jueves 26 de noviembre. Este intervalo de siete días entre sorteos permite a los participantes preparar sus números y gestionar sus compras en los puntos autorizados, manteniendo la dinámica de juego que caracteriza a la lotería capitalina durante todo el año.

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Resultados del Sorteo 2872 y Mecánica de Juego

Para entender la complejidad del juego actual, es útil analizar el desenlace del sorteo anterior celebrado el jueves 12 de noviembre. En aquella oportunidad, el portal oficial de Bogotá confirmó que el premio mayor fue adjudicado al número 1970 de la serie 089. Este caso ilustra la dualidad necesaria para ganar: no basta con acertar el número, la serie debe coincidir exactamente, lo que reduce drásticamente las probabilidades pero aumenta el valor del premio otorgado.

La mecánica de la Lotería de Bogotá exige una verificación minuciosa por parte de los tenedores de los billetes. Cada entrada contiene un número de cuatro cifras y una serie alfanumérica o numérica que actúa como clave única. Ambos elementos deben coincidir simultáneamente con los extraídos en el sorteo para reclamar el premio mayor. Esta estructura asegura la integridad del juego y define claramente a los ganadores en cada una de las 2873 ediciones realizadas hasta la fecha.

Procedimientos de Reclamo y Sedes de Atención

El proceso para cobrar los premios establecidos en el sorteo 2873 depende directamente del valor monetario obtenido por el billete ganador. Para premios cuyo valor es inferior a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, el Distrito ha habilitado canales simplificados. Los ganadores en esta categoría pueden acudir a loteros de confianza reconocidos o a puntos de venta autorizados por la entidad para recibir su dinero de manera inmediata y sin burocracia excesiva.

Por otro lado, cuando el premio supera el umbral de los seis salarios mínimos, el trámite se vuelve más formal y estricto. Estos montos altos, como el premio mayor de 12.000 millones, requieren que el reclamante se presente directamente ante las oficinas centrales de la Lotería de Bogotá. La sede principal está ubicada específicamente en la carrera 32A número 26-14, en la ciudad de Bogotá, donde se gestionan las validaciones necesarias y se realiza el pago correspondiente bajo supervisión oficial.

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Es imperativo que los participantes conserven los billetes físicos en perfecto estado durante todo el proceso. Cualquier daño, borradura o alteración en la serie o el número puede invalidar el derecho al cobro. Los jugadores deben esperar la publicación oficial de los resultados antes de intentar cualquier gestión. La verificación cruzada con los canales oficiales del Distrito es la única forma segura de confirmar la victoria y evitar fraudes o estafas que circulan en internet.

En resumen, el jueves 19 de noviembre de 2026 es la fecha límite para participar en el sorteo 2873 con la esperanza de ganar. El premio mayor de 12.000 millones de pesos está en juego, acompañado de otras recompensas menores. La Lotería de Bogotá garantiza transparencia mediante sus canales oficiales, y los participantes deben seguir las instrucciones de verificación y reclamo detalladas por la entidad para asegurar la legalidad y seguridad de sus ganancias en esta jornada.