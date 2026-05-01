Lotería de Bogotá: Sorteo del 30 de abril de 2026 con premios millonarios y alerta contra billetes falsificados

La Lotería de Bogotá anuncia su próximo sorteo el 30 de abril de 2026, con premios millonarios y recomienda a los apostadores verificar la autenticidad de los billetes para evitar estafas. El sorteo se realiza todos los jueves entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m., y en caso de ser festivo, se pospondrá a otro día de la semana.

La Lotería de Bogotá se prepara para un nuevo sorteo este jueves 30 de abril de 2026, ofreciendo a sus participantes la oportunidad de ganar premios millonarios .

Esta lotería se destaca por ser una de las que otorga las bolsas de premios más altas en el país, lo que atrae a miles de apostadores cada semana. Es importante recordar que, en caso de resultar ganador, cualquier premio puede ser reclamado en la oficina principal del concesionario autorizado o en cualquiera de las sucursales habilitadas para este fin.

El sorteo de la Lotería de Bogotá se lleva a cabo todos los jueves entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m., transmitido por el Canal Uno, aunque en ocasiones puede retrasarse debido a imprevistos. Según lo establecido en el Decreto 3034 de 2013, si el jueves es un día festivo, el sorteo se realizará en otro día de la misma semana.

Comprar un billete de lotería es mantener viva la esperanza de convertirse en millonario, pero esta ilusión puede verse afectada por la circulación de billetes falsificados. Ante este riesgo, la Lotería de Bogotá ha emitido una guía de seguridad para que los apostadores puedan identificar un billete auténtico antes de realizar su compra. Para asegurar que el premio sea cobrable, la entidad recomienda realizar tres verificaciones visuales y físicas en cada fracción preimpresa.

Además, la Lotería de Bogotá insiste en que la mejor manera de evitar estafas es adquirir los billetes con loteros de confianza o en puntos de venta autorizados. Es fundamental tener en cuenta que un billete falso no solo anula la posibilidad de ganar, sino que también impide reclamar premios menores o aproximaciones. Por ello, se recomienda a los jugadores estar atentos a los detalles de seguridad y adquirir sus billetes únicamente en lugares confiables





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