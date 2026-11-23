Conoce el número ganador 5486 y los detalles del sorteo de la Lotería de Cundinamarca del lunes 23 de noviembre de 2026. Información completa sobre premios y reclamos.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca correspondiente al sorteo del lunes 23 de noviembre de 2026 es el 5486 de la serie 220. Este resultado oficial cierra el evento televisado que se realizó durante la noche de dicho día y confirma a un afortunado poseedor del billete que acertó la combinación exacta solicitada por la entidad.

Mecánica y Montos del Sorteo

La Lotería de Cundinamarca, empresa industrial y comercial dedicada a la organización y venta de juegos de suerte y azar, operó con un plan de premios total que suma $18.007.982.333 millones de pesos colombianos para esta jornada. La estructura de distribución de este fondo incluye un único Premio Mayor de $10.000 millones, el cual es el objetivo principal de cada juego semanal que se lleva a cabo cada lunes.

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Además del premio máximo, el sorteo ofrecía otros incentivos significativos para los participantes. Entre estos se encontraban 1 Mega Seco titulado "El Tunjo de Oro" con un valor de $300 millones, y 1 Seco "La Guaca Secreta" valorado en $100 millones. La tabla de premios también contemplaba 5 secos de $20 millones, 15 secos de $10 millones, y 32 secos de $6 millones.

Objetivo Financiero y Transferencias

El propósito fundamental de la Lotería de Cundinamarca no es solo el entretenimiento, sino generar recursos específicos para el sistema de salud departamental. Esta misión está respaldada por la normativa vigente que destina las ganancias obtenidas directamente al beneficio público. La entidad opera bajo la figura del monopolio rentístico estatal, lo que asegura que cada peso recaudado contribuya al servicio público de salud de la región.

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Además de la transferencia directa de las ganancias brutas, existen deducciones fiscales obligatorias establecidas por el artículo 48 de la ley 643 de 2001. Los ganadores están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, el cual tiene como destinación única la transferencia a la salud de los colombianos, cumpliendo así con el mandato constitucional de financiar el sector sanitario.

Requisitos para Reclamar Premios

Para hacer efectiva la recaudación de los premios, los ganadores deben presentar documentación rigurosa que garantice la transparencia del proceso. El requisito indispensable es la presentación del billete original, el cual debe encontrarse en perfecto estado, sin tachones, enmendaduras o roturas que afecten su validación técnica por parte de los expertos de la entidad.

La identificación personal es otro pilar fundamental del reclamo, requiriéndose el documento de identidad original, específicamente la cédula de ciudadanía. Para premios menores, los ciudadanos pueden gestionar el cobro directamente con su lotero de confianza, en distribuidores autorizados o en los puntos de red indicados en el reverso del billete. Sin embargo, los premios mayores o secos grandes deben presentarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de Cundinamarca.

Próximo Evento y Transparencia

El sistema de juegos de azar en Colombia se rige por un cronograma estricto vigilado por el Gobierno Nacional para garantizar la absoluta transparencia de cada operación. Los sorteos se realizan de manera periódica y se transmiten en vivo a través de canales públicos, asegurando que todo el proceso sea visible y auditado por la ciudadanía y las autoridades competentes.

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Con el resultado del 23 de noviembre ya determinado, los participantes pueden anticiparse al siguiente ciclo de la Lotería de Cundinamarca, cuyo lema comercial es "Los lunes hágase rico". El próximo sorteo está programado para el 30 de noviembre de 2026 a las 11:15 de la noche. Los aficionados podrán visualizar este nuevo evento en vivo a través del canal UNO o consultarlo a través de la página web oficial de la entidad para mantenerse informados de los próximos números premiados.