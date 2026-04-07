Lotería de Cundinamarca: ¡El lunes, la suerte está en juego!

La Lotería de Cundinamarca anuncia su próximo sorteo con un premio mayor de $10.000 millones. Entérate de cómo participar, ver el sorteo y las deducciones aplicables a los premios.

La Lotería de Cundinamarca, una entidad emblemática en el ámbito de los juegos de azar en Colombia , se dedica a la organización y venta de juegos de suerte y azar, con un enfoque primordial: generar recursos vitales para el sistema de salud departamental. Su compromiso con la salud pública se manifiesta a través de cada sorteo, destinando una parte significativa de sus ingresos a financiar la atención médica y los servicios de salud esenciales para los habitantes del departamento.

Con una tradición arraigada y una reputación sólida, la Lotería de Cundinamarca se ha convertido en un símbolo de esperanza y oportunidad, ofreciendo a sus jugadores la posibilidad de ganar premios sustanciales mientras contribuyen a una causa noble. El sorteo semanal, celebrado cada lunes, es un evento esperado con entusiasmo por miles de personas, quienes sueñan con cambiar su destino y convertirse en afortunados ganadores. El premio mayor, una suma considerable de $10.000 millones, atrae la atención de apostadores de todas las edades y procedencias, quienes ven en la lotería una vía para alcanzar sus aspiraciones y mejorar su calidad de vida. La transparencia y la legalidad son valores fundamentales para la Lotería de Cundinamarca, garantizando la confianza de sus jugadores y la correcta asignación de los recursos generados. \El sorteo de la Lotería de Cundinamarca, con su icónico lema 'Los lunes hágase rico', se prepara para un nuevo evento el próximo lunes, esta vez el 13 de abril a las 11:15 de la noche. Los participantes tendrán la oportunidad de presenciar el sorteo en vivo a través del canal UNO, o si prefieren, podrán consultar los resultados en la página web oficial de la lotería. La facilidad de acceso a la información y la transparencia en la divulgación de los resultados son aspectos clave para mantener la confianza de los jugadores y asegurar la credibilidad de la institución. Además de la emoción de participar y la posibilidad de ganar el premio mayor, la Lotería de Cundinamarca ofrece una experiencia de juego segura y responsable, cumpliendo con todas las regulaciones establecidas por las autoridades competentes. La lotería también se preocupa por promover el juego responsable y prevenir la ludopatía, ofreciendo información y recursos a aquellos que puedan necesitar ayuda. La Lotería de Cundinamarca no es solo una oportunidad para ganar dinero, sino también una forma de apoyar a la comunidad y contribuir al bienestar social. La tradición de la lotería, la emoción del sorteo y la posibilidad de cambiar el destino de una persona son elementos que hacen de este juego una experiencia única y atractiva para los colombianos. \En cuanto a la legislación vigente, es importante destacar que, de acuerdo con el artículo 48 de la ley 643 de 2001, los premios obtenidos a través de loterías en Colombia están sujetos a ciertas deducciones. Estas deducciones son fundamentales para garantizar la correcta distribución de los recursos generados y para cumplir con las obligaciones tributarias establecidas. Específicamente, se aplica un impuesto a ganadores del 17 % sobre el valor nominal del premio. El destino único de este impuesto es la transferencia a la salud de los colombianos, lo que refuerza el compromiso de la Lotería de Cundinamarca con el sistema de salud. Adicionalmente, si el valor del premio supera las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplica una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Para el año 2024, cada UVT tiene un valor de $47.065, por lo que el valor de 48 UVT es de $2.259.120. Esta retención se transfiere a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estas medidas aseguran que los premios obtenidos a través de la lotería contribuyan al financiamiento de la salud y al cumplimiento de las obligaciones fiscales del país. La Lotería de Cundinamarca se compromete a cumplir con todas las regulaciones y a actuar con transparencia en la aplicación de estas deducciones, garantizando la confianza de sus jugadores y el correcto manejo de los recursos





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