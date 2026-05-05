Lotería de Cundinamarca: Próximo Sorteo y Detalles Importantes para los Ganadores

Conozca los detalles del próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca, el premio mayor de $10.000 millones y las deducciones aplicables a los premios según la ley 643 de 2001.

La Lotería de Cundinamarca, una entidad de vital importancia para el departamento y para el sistema de salud colombiano, se consolida como una fuente constante de recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta empresa industrial y comercial, dedicada a la organización y venta de juegos de suerte y azar, opera bajo un esquema de transparencia y responsabilidad social, buscando no solo generar ganancias económicas sino también contribuir al bienestar colectivo. Su funcionamiento se basa en la realización de sorteos semanales, específicamente cada lunes, donde se ofrece un premio mayor considerable, actualmente ascendente a $10.000 millones de pesos colombianos.

Este atractivo premio mayor, sin duda, impulsa la participación de miles de personas que sueñan con cambiar su realidad económica a través de la fortuna. La Lotería de Cundinamarca, popularmente conocida como ‘Los lunes hágase rico’, se ha convertido en una tradición para muchos colombianos, quienes esperan con ansias el sorteo semanal como una oportunidad de alcanzar sus metas y aspiraciones.

El próximo sorteo está programado para el 11 de mayo a las 11:15 de la noche, brindando a los interesados la posibilidad de participar y probar su suerte. La transmisión en vivo del sorteo se realizará a través del canal UNO, permitiendo a los participantes presenciar el evento desde la comodidad de sus hogares.

Adicionalmente, para aquellos que prefieran seguir el sorteo de manera digital, la página web oficial de la Lotería de Cundinamarca ofrecerá la transmisión en línea, garantizando el acceso a la información en tiempo real. Es importante destacar que la Lotería de Cundinamarca no solo se enfoca en la entrega de premios, sino también en el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas por la ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 643 de 2001, todos los premios obtenidos a través de loterías en Colombia están sujetos a ciertas deducciones. Estas deducciones tienen como objetivo principal garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y contribuir al financiamiento de programas sociales. Específicamente, se aplica un impuesto a ganadores del 17% sobre el valor nominal del premio, el cual se destina exclusivamente a la transferencia de recursos al sector salud.

Esta medida asegura que una parte significativa de las ganancias generadas por la Lotería de Cundinamarca se invierta en mejorar la atención médica y el acceso a servicios de salud para todos los colombianos. Además del impuesto a ganadores, se establece una retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales para aquellos premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).

Para el año 2024, cada UVT tiene un valor de $065 pesos colombianos, lo que significa que el valor equivalente a 48 UVT es de $2.259.120 pesos colombianos. Esta retención adicional también es transferida a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), contribuyendo así a los ingresos fiscales del país. La Lotería de Cundinamarca se compromete a realizar todas las deducciones correspondientes de manera transparente y eficiente, garantizando el cumplimiento de las normativas legales y fiscales vigentes.

La entidad invita a todos los participantes a informarse sobre las condiciones y requisitos para reclamar sus premios, así como a consultar la página web oficial para obtener información detallada sobre los sorteos, los resultados y las regulaciones aplicables. La Lotería de Cundinamarca reafirma su compromiso con el desarrollo social y económico del departamento y del país, trabajando en pro del bienestar de todos los colombianos y contribuyendo a la construcción de un futuro más próspero y equitativo.

La participación en la Lotería de Cundinamarca no solo representa una oportunidad de ganar un premio, sino también una forma de apoyar el sistema de salud y contribuir al desarrollo de la comunidad





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