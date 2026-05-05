Lotería de Cundinamarca: Resultados del Sorteo del Lunes 4 de Abril y Millonarios Premios

Conozca los números ganadores del sorteo de la Lotería de Cundinamarca del lunes 4 de abril y descubra si usted es uno de los afortunados ganadores de los premios que superan los 10.000 millones de pesos.

La Lotería de Cundinamarca realizó su sorteo este lunes 4 de abril, dando inicio a una semana llena de oportunidades para ganar premios significativos. Para aquellos que participaron en este juego de azar, es crucial verificar los resultados, los números sorteados y la lista de ganadores del último sorteo.

La transmisión en vivo del sorteo se llevó a cabo a través del Canal Uno y también estuvo disponible en el canal oficial de Facebook de la Lotería, permitiendo a un amplio público presenciar el evento. Los sorteos se efectúan consistentemente después de las 10:30 p. m. , manteniendo una tradición de transparencia y accesibilidad para todos los interesados. La Lotería de Cundinamarca se distingue por ofrecer un premio mayor considerable, alcanzando la suma de 10.000 millones de pesos.

Para obtener este premio, los participantes deben acertar los cuatro números y la serie correspondientes a las balotas extraídas durante el sorteo. La emoción y la expectativa son palpables mientras los jugadores esperan que su suerte cambie con cada sorteo.

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca ha implementado un atractivo plan de premios secos, diseñado para aumentar las posibilidades de ganar para un mayor número de participantes. Este plan incluye una variedad de premios con diferentes montos, ofreciendo opciones para todos los niveles de apuesta. El plan de premios secos de la Lotería de Cundinamarca es bastante generoso y diversificado. Entre los premios más destacados se encuentra 'Balsa millonaria', que ofrece un premio de 500 millones de pesos.

Le sigue 'Tunjo de oro', con un premio de 300 millones de pesos, y 'Guaca secreta', que otorga 100 millones de pesos. Además, se ofrecen tres premios denominados 'Tesoros', cada uno con un valor de 50 millones de pesos. Para aquellos que buscan premios más modestos pero aún significativos, hay 20 premios de 20 millones de pesos cada uno, y 35 premios de 10 millones de pesos.

Esta amplia gama de premios asegura que haya ganadores en cada sorteo, incentivando la participación y manteniendo viva la esperanza de ganar. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca en el sorteo 4801 es el 8 0 0 1, con la serie 1 7 9. Este número representa la oportunidad de cambiar la vida de un afortunado ganador, quien podrá disfrutar de una considerable fortuna.

La Lotería de Cundinamarca se compromete a realizar los sorteos de manera justa y transparente, garantizando la confianza de los participantes y la integridad del juego. La verificación de los resultados es fundamental para confirmar si se ha ganado algún premio, y la Lotería proporciona múltiples canales para facilitar este proceso. El proceso de reclamación de premios en la Lotería de Cundinamarca varía según el monto del premio.

Los premios que superen los 10 millones de pesos deben ser reclamados directamente en las oficinas centrales de la Lotería. Para realizar el reclamo, es necesario presentar el billete ganador original, la cédula de ciudadanía del titular, el Registro Único Tributario (RUT), una certificación bancaria que acredite la cuenta donde se realizará el desembolso, y diligenciar los documentos requeridos por la Lotería.

Este proceso garantiza la seguridad y la legalidad de la transacción, protegiendo tanto a la Lotería como al ganador. Los premios que sean inferiores a 10 millones de pesos se pueden reclamar en los puntos de distribución autorizados por la Lotería, presentando los mismos documentos requeridos para los premios mayores. Esta opción facilita el acceso a los premios para un mayor número de ganadores, evitando que tengan que trasladarse hasta las oficinas centrales.

La Lotería de Cundinamarca se esfuerza por brindar un servicio eficiente y amable a todos sus ganadores, asegurando que el proceso de reclamación sea lo más sencillo y transparente posible. La información detallada sobre el proceso de reclamación y los requisitos necesarios se encuentra disponible en la página web oficial de la Lotería y en sus puntos de atención al cliente





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