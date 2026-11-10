Lotería de Cundinamarca Sorteo 4828: $10.000 millones a Bogotá

Resultados del sorteo 4828 de la Lotería de Cundinamarca del 9 de noviembre de 2026. Premio mayor de $10.000 millones y lista completa de secos.

El sorteo 4828 de la Lotería de Cundinamarca, celebrado el lunes 9 de noviembre de 2026, otorgó el premio mayor de $10.000 millones. Este jackpot histórico fue adjudicado y despachado a la ciudad de Bogotá. El evento formó parte de la tradicional programación de apuestas para el llamado lunes millonario en el país colombiano.

Detalle de Premios Secos del Sorteo

Además del gran premio, la Lotería de Cundinamarca distribuyó un amplio plan de premios secos. La Balsa Millonaria otorgó $500 millones y el Tunjo de Oro sumó $300 millones. La Guaca Secreta recompensó con $100 millones en efectivo.

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La estructura de premios menores incluyó tres Tesoros de $50 millones y veinte Tesoros de $20 millones. Asimismo, se entregaron treinta y cinco Tesoros de $10 millones para completar el esquema de recompensas del sorteo. Los números y series ganadoras fueron publicados oficialmente.

Requisitos para Cobrar Premios y Validar Billetes

Para cobrar cualquier premio seco, es obligatorio que el número y la serie del billete coincidan exactamente con la lista oficial. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos únicos. Estos dos elementos deben aparecer juntos en los resultados publicados.

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Los participantes pueden adquirir billetes completos o fracciones, dependiendo de lo que ofrezca el distribuidor autorizado. Cada billete es válido únicamente para el sorteo de la fecha impresa en el mismo. Se debe conservar el billete en buen estado sin alteraciones para proceder con el reclamo.

Los resultados oficiales se consultan en el acta del sorteo, que reposa en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca en Bogotá. Las listas publicadas en medios externos deben contrastarse con esta fuente primaria. Si existen dudas, los canales oficiales y Minuto30 son las referencias definitivas.

Consejos de Verificación y Plazos de Reclamo

Es recomendable revisar los resultados con calma para evitar confundir series similares. Los números en la lista pueden parecerse visualmente, por lo que cada cifra debe verificarse una por una. Quien crea tener un billete premiado debe guardar el comprobante y acudir a los puntos de pago establecidos.

Los requisitos y descuentos para el cobro son definidos exclusivamente por la Lotería de Cundinamarca. Los premios tienen un plazo estricto para ser reclamados. Si se supera este tiempo legal, el billete pierde su derecho al pago. Se recomienda avanzar con el cobro lo antes posible después de la validación.

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Próximos Sorteos y Responsabilidad en el Juego

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes por la noche. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada habitualmente al martes. El siguiente sorteo, numerado como el 4829, está programado para jugarse la próxima semana.

Las loterías son juegos de azar que deben practicarse con responsabilidad. Se aconseja comprar exclusivamente en puntos de venta autorizados y actuar siempre dentro del marco legal. Los jugadores deben mantener la calma y verificar sus billetes inmediatamente después del evento.