Resultados y detalles del sorteo de Lotería de Cundinamarca del 17 de noviembre de 2026. Conozca el premio mayor de 10.000 millones, impuestos y próximos pasos.

La Lotería de Cundinamarca, entidad industrial y comercial responsable de organizar juegos de suerte y azar en el departamento, llevará a cabo su sorteo regular el próximo martes 17 de noviembre de 2026. Este evento es fundamental para la financiación del sistema de salud departamental, cumpliendo con el mandato estatal de generar recursos públicos a través del monopolio rentístico. Los participantes podrán seguir el desarrollo del sorteo en vivo a través del canal UNO o consultar los resultados oficiales en la página web de la entidad.

Plan de premios supera los 18 mil millones

El conjunto total de premios asignados para esta ronda asciende a $18.007.982.333 millones de pesos colombianos, distribuidos estratégicamente para incentivar la participación masiva. La estructura de recompensas está encabezada por un único Premio Mayor valorado en $10.000 millones, que constituye la cifra más significativa del sorteo. Adicionalmente, se ofrecen premios secundarios como el Mega Seco 'El Tunjo de Oro' con un valor de $300 millones y el Seco 'La Guaca Secreta' por $100 millones. También se incluyen cinco secos de $20 millones, quince secos de $10 millones y treinta y dos secos de $6 millones, asegurando múltiples oportunidades de ganancia para los jugadores.

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Detalles del próximo sorteo el 23 de noviembre

El calendario de la Lotería de Cundinamarca establece que el próximo sorteo tendrá lugar el 23 de noviembre de 2026, comenzando a las 11:15 de la noche. Este evento está integrado en la estrategia de la entidad bajo el eslogan 'Los lunes hágase rico', aunque el sorteo programado para esta fecha corresponde a una jornada específica del cronograma oficial. Los aficionados pueden adquirir billetes completos o fracciones, que generalmente constan de dos o más partes, mediante sus loteros de confianza, en puntos de venta autorizados o a través del sitio web oficial. La selección de números requiere elegir una combinación de cuatro cifras y una serie específica para intentar ganar.

Retenciones fiscales y normativa de premios

Los ingresos obtenidos por los ganadores están sujetos a estrictas regulaciones tributarias definidas por la ley. Según el artículo 48 de la ley 643 de 2001, se aplica una deducción del 17% sobre el valor nominal del premio, cuya destinación exclusiva es la transferencia de recursos al sistema de salud colombiano. Si el valor del premio supera los 48 UVT, se genera una retención adicional del 20% por concepto de ganancias ocasionales, la cual es transferida a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para el cálculo de este umbral, se toma como referencia el valor de cada Unidad de Valor Tributario (UVT); por ejemplo, en 2024, cada UVT se fijó en $65, lo que hace que el límite de 48 UVT equivalga a $2.259.120.

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Procedimientos para reclamar premios mayores

La recuperación de los premios depende estrictamente del monto obtenido y del estado físico del billete. Para premios menores, el reclamo se puede gestionar directamente con el vendedor de confianza, en distribuidores autorizados o en los puntos de red indicados en el reverso del billete. Sin embargo, para los premios mayores o secos importantes, es obligatorio presentar el billete original en perfecto estado, sin tachones, enmendaduras o roturas, junto con el documento de identidad original. Además, se debe diligenciar el formato de pago de premios establecido por la entidad en las oficinas principales de la Lotería de Cundinamarca o en los canales oficiales habilitados para validar la transacción.

Regulación estatal y transparencia en Colombia

El sistema de loterías y juegos de suerte y azar en Colombia opera bajo un estricto control estatal, evitando que privados operen libremente sin supervisión. Cada lotería tradicional es gestionada por una empresa departamental o una sociedad pública, cuya misión principal es financiar el servicio público de salud. Los sorteos se realizan periódicamente, siguiendo un cronograma riguroso vigilado por el Gobierno Nacional, y se transmiten en vivo por canales públicos. Esta medida garantiza la absoluta transparencia en el proceso, asegurando que los resultados sean confiables y que los recursos generados cumplan su función social dentro del país.