Conoce los premios de la Lotería de la Cruz Roja del 17 de noviembre de 2026. El premio mayor es de 7.000 millones de pesos y el próximo sorteo es el 24 de noviembre.

Este martes, 17 de noviembre de 2026, la Lotería de la Cruz Roja celebró su encuentro semanal de esperanza y beneficencia con un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Esta institución colombiana, consolidada como un pilar fundamental desde 1981, une la suerte del juego con la solidaridad humanitaria en una iniciativa que trasciende el azar.

El sorteo nocturno de esta fecha específica no solo representó una oportunidad única para cambiar la vida de cientos de participantes, sino que también reafirmó su rol crítico como motor financiero de la Cruz Roja Colombiana. Cada fracción adquirida por los ciudadanos se transforma directamente en recursos vitales para proyectos de atención médica y asistencia humanitaria en las regiones más vulnerables del territorio nacional.

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Desglose del plan de premios y montos

El premio mayor de esta jornada fue de 7.000.000.000 de pesos, una cifra astronómica que se complementa con un robusto esquema de premios adicionales diseñados para beneficiar a un grupo más amplio de ganadores. La estructura de recompensas incluye un seco de 200.000.000 de pesos y otro de 100.000.000 de pesos, garantizando que la distribución de la fortuna sea significativa en múltiples niveles de la pirámide de ganadores.

Además de los premios secos de alto valor, el plan contempló dos premios de 30.000.000 de pesos cada uno, tres premios de 20.000.000 de pesos cada uno y cuatro premios de 10.000.000 de pesos cada uno. Esta diversidad en los montos asegura que el impacto económico de la lotería sea palpable para muchas familias que invierten en la causa humanitaria con la esperanza de un retorno financiero.

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Impacto humanitario y origen de los fondos

Más allá de los números, esta lotería opera como una institución de beneficencia sin fines de lucro que recauda fondos mediante juegos de suerte y azar para financiar programas sociales. Los recursos obtenidos se destinan directamente a la formación en primeros auxilios y a la ejecución de proyectos de salud, reforzando la misión de la Cruz Roja en los rincones más apartados del país.

La importancia de este mecanismo financiero radica en su capacidad para sostener operaciones críticas sin depender exclusivamente de donaciones voluntarias, creando un flujo constante de capital para la ayuda humanitaria. Cada billete vendido no es solo una apuesta personal, sino una contribución tangible al bienestar colectivo y a la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y desastres naturales.

Horario, transmisión y requisitos de cobro

Los números ganadores se dieron a conocer a las 10:50 p.m. (hora de Colombia) en una transmisión que siguió los canales habituales del Canal Uno y las redes sociales oficiales de la Lotería. Esta regularidad en la difusión permite que el país siga el proceso de manera transparente y confirme los resultados de la jornada del 17 de noviembre de 2026.

Para cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar el billete o fracción original en perfecto estado, sin tachaduras, roturas ni enmendaduras, junto con su documento de identidad original y una fotocopia ampliada al 150 % de su cédula de ciudadanía. Es obligatorio diligenciar el formato de cobro con datos completos y realizar el trámite dentro de un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo.

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El próximo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja está programado para el martes 24 de noviembre de 2026, manteniendo la constancia de sus eventos semanales. Si la fecha original hubiera coincidido con un festivo, el sorteo se habría trasladado al siguiente día hábil, pero en esta ocasión la cita con la fortuna y la solidaridad se cumplió en su día indicado.