Lotería de la Cruz Roja entrega premio mayor de 7.000 millones de pesos

La Lotería de la Cruz Roja entrega este martes un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

La Lotería de la Cruz Roja entrega este martes un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Celebró este martes 9 de junio de 2026 su sorteo número 3156, entregando un premio mayor de 7.000 millones de pesos a un afortunado ganador que se convirtió en el gran protagonista de la jornada. Además del premio mayor, el sorteo distribuyó una amplia bolsa de premios secos de diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a miles de jugadores en todo el país. Presentar el billete o fracción original en buen estado y sin alteraciones que impidan su validación.

Las aproximaciones al premio mayor pueden hacerse efectivas a través de vendedores autorizados, distribuidores oficiales o directamente en las oficinas de la lotería. En el caso del premio mayor y los premios secos, los ganadores también deberán presentar su documento de identidad. Los premios secos pueden reclamarse mediante distribuidores autorizados o directamente ante la entidad.

Por su parte, el premio mayor debe cobrarse exclusivamente en la sede de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Con transmisión en vivo a través de Canal Uno.

Asimismo, los resultados oficiales pueden consultarse en los canales digitales de la lotería, sus redes sociales y la línea telefónica (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100. El premio mayor anunciado es de 7.000 millones de pesos, el valor final que recibe el ganador es menor debido a los descuentos e impuestos establecidos por la legislación colombiana. Entre ellos se encuentra el impuesto a ganadores del 17 %, que equivale aproximadamente a 1.190 millones de pesos.

También se aplica la retención en la fuente del 20 % sobre la base gravable determinada por las primeras 48 UVT, según las normas vigentes de la DIAN. Tras aplicar estas deducciones obligatorias, el ganador del premio mayor recibiría un monto neto cercano a los 4.648 millones de pesos, valor que finalmente sería consignado en su cuenta bancaria





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