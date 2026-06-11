Lotería de Manizales: Número Ganador, Plan de Premios y Consejos para Reclamar

La Lotería de Manizales celebró su tradicional sorteo, en el que reparte miles de millones de pesos en premios entre los colombianos que sueñan con cambiar su vida. Aquí le contamos el número ganador, el plan de premios y más detalles.

Aquí le contamos el número ganador de la Lotería de Manizales de hoy miércoles 10 de junio de 2026, el plan de premios y más detalles.

Celebró su tradicional sorteo, en el que reparte miles de millones de pesos en premios entre los colombianos que sueñan con cambiar su vida. Así como el plan de premios, las recomendaciones para reclamar su dinero y la fecha del próximo sorteo. Y fue transmitido a través del canal regional Telecafé y las redes sociales oficiales de la Lotería.

Conozca el número ganador: Si usted fue uno de los afortunados, es importante que siga estos pasos para reclamar su premio: Premios de hasta 10 millones de pesos pueden cobrarse en agencias del distribuidor autorizado. Premios superiores a 10 millones deben reclamarse directamente en la sede de la Lotería de Manizales, presentando su cédula de ciudadanía y el billete (físico, virtual o electrónico). ¡Atención! Tiene hasta 30 días para reclamar su premio, según lo establece el Decreto 2975 de 2004.

La lotería mantiene un atractivo adicional con diferentes categorías adicionales que amplían las posibilidades de ganar. A las 11:00 p. m. , y podrá seguirlo en vivo por los canales oficiales. $3.000 para una fracción o $10.000 para el billete completo.

Puede adquirirlo con su lotero de confianza, en puntos físicos autorizados o en línea a través de plataformas como Lottired o LotiColombia. Elija una combinación de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, y espere el sorteo en vivo del próximo miércoles. Recuerde que jugar también es aportar al sistema de salud colombiano, ya que parte de los recursos se destinan a su fortalecimiento





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