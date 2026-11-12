Lotería de Manizales sortea $3000 millones este miércoles 11 de noviembre

Conozca el resultado oficial de la Lotería de Manizales del 11 de noviembre de 2026, con un premio mayor de 3000 millones de pesos y detalles para cobrar.

La Lotería de Manizales confirmó este miércoles 11 de noviembre de 2026 el ganador del premio mayor en su sorteo tradicional programado para la fecha. El azar favoreció a un participante que recibió la serie correcta, consolidando uno de los eventos de lotería más esperados de la región de Caldas en el calendario nacional colombiano.

El premio mayor acumulado para esta jornada ascendió a la cifra exacta de 3.000 millones de pesos. Aunque el número específico de la serie ganadora no se detalla en el reporte oficial inmediato, el mecanismo de adjudicación ha validado la serie correspondiente bajo las reglas establecidas por el ente sorteador.

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Resultados y plan de premios oficiales

Además del jackpot principal, el plan de premios incluye 51 premios secos con valores que oscilan entre 40 millones y 300 millones de pesos. Estas categorías complementarias están diseñadas para ampliar las posibilidades de recompensa para los billetes que no alcanzan la combinación exacta del premio mayor.

Existe además la modalidad Gana Siempre, que otorga premios de 2 millones de pesos sin necesidad de verificar la serie específica, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el reglamento vigente. Esta opción ofrece una capa adicional de seguridad para los jugadores que buscan retornos garantizados en ciertas combinaciones numéricas.

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Requisitos para cobrar premios en Manizales

Los usuarios con premios de hasta 10 millones de pesos pueden realizar el cobro directamente en las agencias del distribuidor autorizado más cercano. Este canal agiliza la entrega del dinero para montos que no requieren procesos de validación bancaria complejos ni auditorías exhaustivas de identidad.

Para los premios superiores a 10 millones, es obligatorio acudir a la sede principal de la Lotería de Manizales ubicada en la Calle 51C con Carrera 15B, en el barrio La Asunción. El solicitante debe presentar su cédula de ciudadanía original junto con el billete físico, virtual o electrónico que acredita la ganancia.

Categorías de desembolso según normativa UVT

Los premios menores, valorizados por debajo de 48 UVT, solo exigen la presentación del tiquete ganador original en el punto de venta autorizado. Este proceso simplifica la logística para los ganadores que reciben montos accesibles y permite una entrega inmediata sin trámites administrativos extensos.

Los montos considerados medianos, entre 48 y 181 UVT, requieren diligenciar formularios de identificación y controles SIPLAFT. Esta etapa burocrática asegura el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos vigentes en Colombia para transacciones de este nivel.

Los premios altos, superiores a 182 UVT, exigen formatos especiales de identificación de pagos y una certificación bancaria reciente no mayor a 30 días. El desembolso se realiza mediante transferencia electrónica, garantizando la seguridad de grandes sumas de dinero y dejando un rastro auditivo claro.

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Fechas clave y próximos pasos

Los ganadores tienen un plazo estricto de 30 días para reclamar sus premios, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2975 de 2004. El incumplimiento de esta fecha de vencimiento implica la pérdida definitiva del derecho al cobro, por lo que se recomienda actuar con rapidez tras la verificación de la serie.

El próximo sorteo de la Lotería de Manizales está programado para el miércoles siguiente a las 11:00 p. m. La transmisión oficial se llevará a cabo a través del canal regional Telecafé y las redes sociales verificadas del organismo, asegurando la transparencia y live coverage del evento.

Para participar en el siguiente sorteo, se requiere una inversión de 3.000 pesos por fracción o 10.000 pesos por billete completo. La adquisición puede realizarse en loterías de confianza, puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales como Lottired y LotiColombia.

Impacto social y datos de contacto

Los recursos generados por estos sorteos contribuyen directamente al fortalecimiento del sistema de salud colombiano. Esta vinculación social transforma la participación ciudadana en un acto de apoyo solidario para la cobertura médica pública, más allá del incentivo individual de ganar dinero.

La Lotería de Manizales mantiene sus líneas de comunicación activas para consultas oficiales. El PBX puede contactarse al número (606) 8928057 y el correo electrónico emsa.loteriademanizales@gmail.com está disponible para resolver dudas sobre reclamos y resultados.