Lotería de Manizales Sorteo 4955: $2.600 Millones en el Premio Mayor

El sorteo 4955 de la Lotería de Manizales se llevó a cabo el miércoles 13 de mayo de 2026 y el premio mayor de $2.600 millones quedó en manos del número 1029 de la serie 274. Además, el plan de premios incluyó múltiples secos millonarios que aumentaron las posibilidades de ganar entre los participantes.

La Lotería de Manizales realizó su sorteo número 4955, llevado a cabo en la noche del miércoles 13 de mayo de 2026. En esta edición, el premio mayor de $2.600 millones quedó en manos del número 1029 de la serie 274 .

Además del premio principal, el plan de premios incluyó múltiples secos millonarios que ampliaron las posibilidades de ganar entre los participantes. Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente el billete y validar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la lotería





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