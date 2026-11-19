Resultados del sorteo 4982 de la Lotería de Manizales del 18 de noviembre de 2026. El premio mayor de 3.000 millones fue para Bogotá. Revise la lista completa de 51 premios secos aquí.

La Lotería de Manizales realizó su sorteo número 4982 el miércoles 18 de noviembre de 2026, con un despliegue de premios que superó los $19.000 millones. La jornada estuvo marcada por la entrega del premio mayor de $3.000 millones al número 7300 de la serie 308, un billete que fue despachado a la ciudad de Bogotá.

Resultados del Premio Mayor y Gana Siempre

El premio mayor de $3.000 millones correspondió al número 7300 de la serie 308. Este billete ganador fue despachado a Bogotá según las imágenes oficiales del sorteo. Este resultado representa la máxima recompensa disponible en esta jornada de la Lotería de Manizales.

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Además del premio principal, el plan Gana Siempre de $2 millones fue adjudicado al número 6049. La entidad publicó estas cifras junto con el resto de los resultados para garantizar la transparencia y permitir que los apostadores verifiquen sus billetes con total precisión. Es fundamental comparar ambos datos, el número y la serie, para confirmar cualquier premio.

Desglose de los 51 Premios Secos

El plan de premios incluyó un total de 51 premios secos distribuidos en diferentes categorías de valor. La estructura de estos premios secundarios está detallada en las listas oficiales publicadas por la entidad organizadora. Los apostadores deben revisar estas listas con atención para identificar si su billete coincide con alguno de los números premiados.

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Entre los premios de mayor cuantía dentro de la categoría de secos, se encuentran dos billetes con un valor de $300 millones cada uno. Estos dos premios específicos fueron adjudicados a billetes que fueron despachados a Manizales. Esta concentración de premios en la ciudad sede puede generar alta demanda en los puntos de venta locales.

Continuando en la escala de valores, el sorteo contó con tres premios secos de $200 millones. A continuación, se distribuyeron seis premios secos de $100 millones. Esta capa intermedia de premios ofrece oportunidades significativas de recompensa para los participantes de la Lotería de Manizales.

Distribución de Premios Menores

La base de la distribución de premios secos comprende cuarenta billetes con valores entre $40 y $80 millones. Existe una simetría en esta distribución, ya que se asignaron exactamente diez premios de cada uno de estos valores menores. Esta amplia distribución busca incentivar la participación masiva en los sorteos.

Verificación de Billetes y Condiciones de Reclamo

Las listas oficiales publicadas por la Lotería de Manizales son la única fuente con validez legal para el reclamo de premios. Los apostadores deben verificar su billete cruzando el número y la serie con la información oficial del sorteo 4982. Un solo dígito distinto en la secuencia numérica o en la serie invalida la premación.

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Los premios se pueden reclamar siguiendo las condiciones específicas que fija la entidad. Es crucial recordar que la lista oficial publicada es el documento definitivo. Antes de intentar cobrar cualquier premio, se recomienda una verificación minuciosa para evitar errores comunes en la lectura de números y series.

Los resultados de este sorteo reflejan el cumplimiento de los plazos establecidos para la divulgación oficial. La transparencia en la publicación de números y series permite a la ciudadanía confiar en el proceso de selección. La Lotería de Manizales mantiene su compromiso con la difusión oportuna de estos datos.

Los billetes ganadores en Bogotá y Manizales son ejemplos de cómo los premios mayores pueden tener destinos geográficos distintos a los puntos de venta iniciales. Los premios secos de $300 millones en Manizales destacan la actividad local en este sorteo. Los apostadores con billetes restantes deben revisar sus documentos con calma y precisión.