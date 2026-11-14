Lotería de Medellín: Resultado del premio mayor de 16 mil millones del 13 de noviembre

Conozca los resultados oficiales de la Lotería de Medellín del viernes 13 de noviembre de 2026, con el número ganador de 16 mil millones, series y cuadros de secos.

La Lotería de Medellín confirmó los resultados oficiales del sorteo 4861 correspondiente al viernes 13 de noviembre de 2026, revelando los ganadores del premio mayor y las diferentes categorías de seguridad. El evento nocturno, transmitido en vivo por Teleantioquia, otorgó el premio principal de 16.000 millones de pesos al número 5724 de la serie 045, marcando un hito importante en la economía de los participantes de la región.

Detalles del premio mayor y combinaciones ganadoras

El ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín se identificó claramente con el número cinco mil setecientos veinticuatro y la serie cero cuatro cinco. Esta combinación específica, anunciada por la entidad el viernes 13 de noviembre de 2026, correspondió a un único billete completo que adquirió el derecho a cobrar la suma total de 16.000 millones de pesos. La entidad destacó que es fundamental verificar los tres dígitos de la serie junto con las cuatro cifras del número para validar cualquier boleto con éxito.

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Secos y premios menores en todo el departamento

Además del gran premio, la jornada del viernes registró una distribución significativa de premios de seguridad a través de múltiples categorías. Se confirmaron dos súper secos de mil millones de pesos, dos secos de setecientos millones y un seco de cincuenta millones de pesos adjudicado específicamente en el departamento de Antioquia. Cada uno de estos montos requiere la coincidencia exacta de los cuatro números y sus series respectivas para ser cobrados válidamente.

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Requisitos técnicos para la validación de boletos

Para consultar las combinaciones correctamente, la Lotería de Medellín instruye a los ciudadanos conservar los ceros iniciales en todos los números presentados. Las series que mantuvieron sus tres posiciones en este sorteo fueron la doscientos ochenta y uno, la trescientos veintiséis, la doscientos cuarenta y tres y la doscientos sesenta y ocho. Es imperativo no omitir dígitos al comparar el billete físico con los listados oficiales para evitar errores de validación.

Información operativa y próximos pasos del sorteo

La Lotería de Medellín continúa operando bajo su horario regular, con sorteos todos los viernes a las once de la noche. El costo de un billete completo se mantiene en veintiún mil pesos, mientras que las fracciones desde siete mil pesos están disponibles en la red autorizada. Los resultados y validaciones oficiales deben verificarse siempre a través de los canales directos de la entidad para garantizar la autenticidad de los cobros.