Lotería de Medellín: Resultados del Sorteo 4829 Revelados

Conozca los resultados oficiales del sorteo 4829 de la Lotería de Medellín, incluyendo el número ganador del premio mayor de 16.000 millones de pesos y la lista completa de premios secos.

La Lotería de Medellín ha hecho públicos los resultados oficiales correspondientes al sorteo 4829 , llevado a cabo el viernes 10 de abril de 2026. Este sorteo, esperado con gran expectación por miles de colombianos, puso en juego un jugoso premio mayor que alcanzó la impresionante cifra de 16.

000 millones de pesos. La combinación ganadora, que llevó la alegría y la fortuna a un afortunado poseedor, fue el número 3904, perteneciente a la serie 472. La revelación de estos números marca el cierre de una nueva jornada de ilusión y esperanza para los participantes de esta tradicional lotería colombiana.<\/p>

Millones de personas en todo el país revisan minuciosamente sus billetes, cruzando los dedos y anhelando la posibilidad de ser los próximos ganadores. La emoción y el nerviosismo se apoderan de quienes han depositado su fe en la suerte, esperando que sus números coincidan con los anunciados por la Lotería de Medellín.Además del codiciado premio mayor, el sorteo 4829 distribuyó una amplia gama de premios secos, incrementando significativamente las oportunidades de ganar para los participantes. Estos premios, con diferentes montos, recompensaron a aquellos que, aunque no obtuvieron el premio principal, fueron agraciados con significativas sumas de dinero.<\/p>

La Lotería de Medellín, en su compromiso por brindar alegría y cumplir sueños, repartió premios secos en diversas categorías, desde los más sustanciosos de mil millones de pesos hasta los más modestos de diez millones. A continuación, se detalla la lista completa de premios secos ganadores: Secos de $1.000 millones: Número 6741, Serie 439; Número 7103, Serie 431. Secos de $700 millones: Número 3404, Serie 279; Número 4556, Serie 181. Secos de $500 millones: Número 1211, Serie 255; Número 4405, Serie 197. Secos de $100 millones: Número 0731, Serie 054; Número 2790, Serie 107; Número 4251, Serie 472; Número 5760, Serie 216; Número 6822, Serie 027; Número 7988, Serie 141. Secos de $50 millones: Número 0533, Serie 061; Número 3116, Serie 234; Número 3527, Serie 175; Número 5734, Serie 479; Número 7761, Serie 469; Número 7998, Serie 231; Número 8106, Serie 128. Secos de $20 millones: Número 0708, Serie 432; Número 1175, Serie 349; Número 1576, Serie 355; Número 1903, Serie 367; Número 1939, Serie 420; Número 5776, Serie 074; Número 7461, Serie 452; Número 7594, Serie 407; Número 8151, Serie 179; Número 8869, Serie 372. Secos de $10 millones: Número 1092, Serie 232; Número 1105, Serie 370; Número 2645, Serie 333; Número 3528, Serie 469; Número 3784, Serie 088; Número 4324, Serie 380; Número 4985, Serie 264; Número 5526, Serie 315; Número 5640, Serie 052; Número 5707, Serie 479; Número 5948, Serie 471; Número 7065, Serie 359; Número 8361, Serie 215; Número 9669, Serie 223; Número 9706, Serie 440.<\/p>

Se recomienda encarecidamente a todos los participantes que revisen cuidadosamente sus billetes del sorteo 4829, comparando los números y series con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Medellín. Es fundamental verificar la información en los canales oficiales para evitar posibles errores o confusiones. La Lotería de Medellín pone a disposición de los apostadores la imagen oficial de los resultados, facilitando así la verificación. Además, para aquellos que deseen revivir la emoción del sorteo o confirmar cualquier detalle, se encuentran disponibles las transmisiones completas en las plataformas digitales autorizadas.<\/p>

Esta transparencia y accesibilidad reafirman el compromiso de la Lotería de Medellín con sus participantes, garantizando la confianza y la claridad en cada sorteo. La Lotería de Medellín invita a todos los jugadores a mantener la esperanza y a seguir participando en sus sorteos, donde la fortuna puede sonreír en cualquier momento. La Lotería de Medellín se mantiene firme en su misión de generar recursos para la salud pública y, al mismo tiempo, brindar la oportunidad de ganar grandes premios a sus fieles seguidores.<\/p>





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