Lotería de Medellín: resultados del sorteo del 22 de mayo de 2026 y ganadores del premio mayor

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 22 de mayo de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor. La entidad recuerda que los ganadores deben verificar cuidadosamente los números y conservar el billete en buen estado para reclamar cualquier premio correspondiente.

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 22 de mayo de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Miles de colombianos estuvieron atentos este viernes 22 de mayo de 2026 al más reciente sorteo de la Lotería de Medellín, una de las loterías más tradicionales y reconocidas del país. Como cada semana, jugadores de diferentes regiones esperaban conocer si la suerte estuvo de su lado en el premio mayor y en las diferentes categorías del sorteo.

La Lotería de Medellín continúa siendo una de las favoritas entre quienes buscan probar suerte cada viernes, gracias a sus millonarios premios y a la expectativa que genera cada edición. Además, los sorteos suelen seguirse en televisión y plataformas digitales por miles de personas en Colombia. En el sorteo realizado durante la noche de este viernes 22 de mayo de 2026, el premio mayor de la Lotería de Medellín quedó en manos del número XXXX de la serie XXX.

Por ahora, los jugadores revisan sus billetes y comparan cada cifra con el resultado oficial para confirmar si lograron llevarse alguno de los premios entregados en esta nueva jornada de azar. La entidad recordó que los ganadores deben verificar cuidadosamente los números y conservar el billete en buen estado para reclamar cualquier premio correspondiente.

Además, recomendó consultar únicamente canales oficiales para evitar confusiones con resultados falsos o información incorrecta. La Lotería de Medellín realiza sus sorteos todos los viernes en la noche y entrega un millonario premio mayor, además de varios secos y premios adicionales. Este juego de azar se ha convertido en una tradición para miles de familias colombianas que cada semana esperan un golpe de suerte.

Los resultados completos y actualizados suelen publicarse minutos después del sorteo a través de medios de comunicación y plataformas oficiales. Delcy Rodríguez anuncia más de 500 excarcelaciones 'en las próximas horas' Procuraduría emite concepto frente a la medida cautelar de Atlas Intel en el CNE y pide revocarla





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