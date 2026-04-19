Lotería de Risaralda Revela los Afortunados Ganadores del Sorteo del 17 de Abril de 2026

La Lotería de Risaralda anunció los resultados de su sorteo más reciente, destacando el premio mayor de aproximadamente $2.333 millones y una extensa lista de premios secos. Se detalla el número ganador del premio principal y se enumeran todos los premios menores, junto con sus respectivos números y series. Se invita a los participantes a revisar cuidadosamente sus billetes y se ofrecen canales oficiales para consultar los resultados completos y revivir el sorteo.

La Lotería de Risaralda ha revelado los resultados de su último sorteo, celebrado en la vibrante noche del viernes 17 de abril de 2026. El protagonista indiscutible de la velada fue el premio mayor , una suma que alcanzó la considerable cifra de aproximadamente $2.333 millones. El número agraciado en esta ocasión, según la información oficial difundida por la prestigiosa entidad, fue el 4490, acompañado de la serie 030, un hito que seguramente ha llenado de alegría a uno o varios afortunados.

Pero la emoción no terminó con el premio principal. La Lotería de Risaralda se caracteriza por su generosidad, y este sorteo no fue la excepción. Se distribuyeron numerosos premios secos en diversas categorías, ofreciendo múltiples oportunidades para ganar. Entre los galardonados se encuentran: El Gordo de Risaralda, con un sustancioso premio de $300 millones, asociado al número 2510 y la serie 162. Le sigue Ángel de la suerte, que otorga $200 millones, con el número 7808 y la serie 058. La Mula millonaria repartió $150 millones gracias al número 0195 y la serie 127. El Milagro millonario, por su parte, entregó $80 millones con el número 4954 y la serie 281. La Guaca de oro hizo felices a sus ganadores con $60 millones, correspondientes a los números 0019 (serie 252), 3357 (serie 236), 0161 (serie 059). Dentro de esta misma cifra de $60 millones, el premio especial La Escalera Millonaria fue obtenido con el número 6141 y la serie 204. La categoría Cofre de diamantes ofreció $50 millones, y los números premiados fueron 4753 (serie 178), 7604 (serie 139), 6453 (serie 080), 3397 (serie 227), 4438 (serie 130). El Trébol de la fortuna, con un premio de $40 millones, tuvo como ganadores los números 6225 (serie 127), 1487 (serie 169), 7705 (serie 045). Los Secos de perla otorgaron $35 millones a los números 1503 (serie 115), 1550 (serie 123), 8896 (serie 147), 3295 (serie 276), 2249 (serie 147). Finalmente, la Cosecha millonaria distribuyó $30 millones entre los poseedores de los números 9135 (serie 259), 7723 (serie 288), 1005 (serie 106), 3416 (serie 180), 0833 (serie 276), 0200 (serie 105), 9571 (serie 092), 7721 (serie 015), 7568 (serie 092), 2378 (serie 141), 8319 (serie 109). La Lotería de Risaralda, una institución arraigada en la tradición del Eje Cafetero, ha puesto a disposición de sus jugadores la imagen oficial del sorteo 2946. Este documento visual es una herramienta crucial para que los participantes puedan verificar de manera exhaustiva todos los resultados y confirmar si su billete ha sido uno de los afortunados. Se enfatiza la importancia de una revisión minuciosa, prestando atención tanto al número principal como a la serie correspondiente, para evitar cualquier error o confusión. Para aquellos que deseen rememorar la emoción del sorteo en su totalidad, la lotería ofrece la posibilidad de acceder a la transmisión completa a través de sus canales oficiales, un recurso valioso para revivir la experiencia y asegurarse de tener toda la información al alcance. La transparencia y la amplia distribución de premios son pilares fundamentales de la Lotería de Risaralda, y cada sorteo reafirma su compromiso con la esperanza y la posibilidad de un futuro más próspero para sus seguidores. La expectativa generada por cada nuevo resultado es un reflejo de la confianza que miles de colombianos depositan en esta longeva tradición, buscando no solo la fortuna, sino también el apoyo a importantes programas de salud que financia la entidad. La Lotería de Risaralda no es solo un juego de azar, sino un motor de desarrollo social y una fuente constante de ilusión para la región y el país





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