Lotería de Santander sortea premio mayor de 6.500 millones el 13 de noviembre

Resultados del sorteo de la Lotería de Santander del viernes 13 de noviembre de 2026. Conozca el número ganador, estructura de premios y detalles para el cobro.

La Lotería de Santander llevó a cabo su sorteo semanal programado para este viernes 13 de noviembre de 2026, ofreciendo al público un premio mayor con un valor de 6.500 millones de pesos. Este evento azaroso se realizó a las 11:00 de la noche y fue transmitido en directo por el canal TRO, garantizando la transparencia y la inmediatez de los resultados para todos los participantes en la región de Santander y Colombia.

Número ganador y estructura de premios

El número designado como ganador del premio mayor de la Lotería de Santander en esta fecha específica fue el 5198. Adicionalmente, la serie asociada a este billete ganador fue la 291, datos que los apostadores deben registrar con precisión para validar sus apuestas. Este resultado destaca dentro de un plan de premios que busca ofrecer múltiples oportunidades de ganancia más allá del billete único.

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El plan de premios de la Lotería de Santander ofrece una estructura compleja y atractiva encabezada por el Premio Mayor de 6.500 millones de pesos. En cada sorteo se distribuyen diversos premios secos que incluyen un premio de 500 millones de pesos, tres premios de 300 millones de pesos, cuatro de 200 millones de pesos, siete de 100 millones de pesos, diez de 50 millones de pesos, 15 de 20 millones de pesos, 17 de 10 millones de pesos y veinte premios de 5 millones de pesos.

Además de los premios completos, existen premios por aproximaciones que benefician a quienes no aciertan la combinación exacta pero sí partes de ella. Estas categorías incluyen acertar la última cifra, las dos últimas cifras, las dos cifras centrales, las dos primeras cifras, las tres primeras o las tres últimas cifras, así como aciertos por la serie del Premio Mayor y otras combinaciones establecidas en el plan oficial de premios.

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Valor del billete y distribución financiera

La estructura financiera de la Lotería de Santander se basa en billetes compuestos por tres fracciones, cada una con un valor de 6.000 COP. El costo total del billete completo es de 18.000 COP, lo que implica que la propiedad del mismo puede dividirse entre varios participantes. Si un poseedor del billete entero resulta ganador del Premio Mayor, recibe la totalidad de los 6.500 millones de pesos; en caso contrario, el valor se entrega de forma proporcional a las fracciones adquiridas.

En total, la Lotería de Santander entrega más de 27.600 millones de pesos en premios en cada sorteo, consolidándose como una de las loterías con mayor bolsa de premios del país. Esta distribución masiva de capital demuestra el compromiso de la entidad con la economía de los apostadores y la generación de premios accesibles para un amplio segmento de la población.

Puntos de venta y canales de comunicación

Para adquirir los billetes, los participantes pueden acudir a sus loteros de confianza, quienes deben portar un carnet que los identifica como autorizados por la Lotería de Santander. También es posible realizar compras a través de máquinas de venta de chance en LotiColombia, puntos PagaTodo, oficinas de Efecty y Codesa, o mediante el distribuidor por multinivel LOTTORENT.

La Lotería de Santander mantiene sus oficinas centrales en la calle 36 No. 21-16, Bucaramanga, con un teléfono de atención (607) 6852902 extensión 210. El horario de atención presencial es de lunes a viernes de 7:30 a 11:50 a.m. y de 1:00 a 5:00 p.m. Para trámites específicos, se habilitan los correos notificacionesjudiciales@loteriasantander.gov.co para notificaciones judiciales y pqr@loteriasantander.gov.co para peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

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Plazos de cobro y próximos sorteos

Los ganadores cuentan con un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha del sorteo para cobrar sus premios. Es fundamental realizar el trámite dentro de este periodo, ya que una vez vencido se presenta la caducidad del derecho y el premio no podrá ser reclamado. Para reclamar premios superiores a 5 millones de pesos, es obligatorio acudir a las instalaciones de la Lotería de Santander en la calle 36 No. 21-16, presentando el billete físico original en perfecto estado junto con el documento de identidad.

El próximo sorteo de la Lotería de Santander está programado para el 6 de noviembre de 2026, a las 11:00 p.m. en vivo. Los resultados y detalles de este evento futuro podrán consultarse en la sección de Loterías de la entidad. Los participantes deben asegurarse de presentar el billete o fracción original para garantizar la validez de su reclamo y recibir sus ganancias de manera ágil y segura.