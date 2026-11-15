Lotería del Cauca: Premios, Resultados y Cobro del 14 de noviembre de 2026

Descubra los premios de la Lotería del Cauca del sábado 14 de noviembre de 2026, cómo cobrar y detalles del sorteo.

La Lotería del Cauca, institución fundada en 1923 y con sede principal en Popayán, continuará su ciclo semanal de sorteos el sábado 14 de noviembre de 2026. Este evento, que lleva más de un siglo generando recursos para la salud y el empleo en el suroccidente de Colombia, mantiene su programación fija para el público.

Programación y transmissión del 14 de noviembre de 2026

El sorteo correspondiente al sábado 14 de noviembre de 2026 se realizará a las 11:00 de la noche, siguiendo la pautas históricas de la entidad. Los espectadores pueden seguir el proceso en vivo a través de dos canales oficiales asegurados por la Lotería del Cauca: la señal del Canal Uno de televisión y el canal oficial en la plataforma YouTube de la institución.

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Estructura de premios del sábado 14 de noviembre de 2026

El plan de premios para el sorteo del sábado 14 de noviembre de 2026 presenta un total acumulado que incluye un Premio Mayor y múltiples categorías secas. La Lotería del Cauca establece un Premio Mayor de 8.000 millones de pesos para este día específico.

Adicionalmente, la entidad destina 300 millones de pesos para un único premio seco, 200 millones de pesos para otro premio seco, 100 millones de pesos para dos premios secos, 50 millones de pesos para tres premios secos y 10 millones de pesos para veintisiete premios secos distribuidos en el sorteo.

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Costos, fraccionamiento y requisitos de participación

Para participar en la Lotería del Cauca el 14 de noviembre de 2026, los jugadores deben adquirir billetes cuyo costo total es de 16.000 pesos cada uno. Cada billete completo está dividido en cuatro fracciones, por lo que el precio de cada fracción individual es de 4.000 pesos.

La normativa vigente permite a los participantes adquirir solo una porción del boleto, lo que facilita el acceso a múltiples combinaciones numéricas durante el sorteo nocturno programado para Popayán y todo el departamento del Cauca.

Procedimientos legales y plazos para el cobro de premios

Según el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de cualquier premio ante su presentación es de treinta días calendario. Los ganadores de la Lotería del Cauca deben presentar el billete original o las fracciones ganadoras junto con su documento de identidad vigente para iniciar el proceso de liquidación.

Para cobrar premios secos, los ganadores pueden acudir directamente a un lotero de confianza o a un distribuidor autorizado de la Lotería del Cauca, quienes verificarán los datos y coordinarán el pago según su capacidad inmediata. En caso de ganar una aproximación, el cambio se gestiona exclusivamente con el lotero local.

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Si el premio supera los 2.360.000 pesos, se aplica automáticamente un 20% de Impuesto de Retención en la Fuente. Los beneficiarios deben entregar el Certificado de Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía para cumplir con las obligaciones fiscales nacionales.

Ubicación y canales de comunicación oficial

Para reclamar el Premio Mayor de 8.000 millones de pesos, los ganadores deben dirigirse a la Oficina Comercial principal de la Lotería del Cauca ubicada en la Carrera 7 # 1N-66 en Popayán. El código postal de esta sede es 190002 y es obligatorio llevar el billete ganador, la cédula, el R.U.T. y la certificación bancaria.

La Lotería del Cauca mantiene horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:15 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:30 p. m. Los ciudadanos pueden comunicarse mediante la línea gratuita 018000930320, la PBX 60 28233856 o a través de los correos electrónicos contactenos@loteriadelcauca.gov.co y quejasyreclamos@loteriadelcauca.gov.co.

Las notificaciones judiciales relacionadas con sorteos o reclamaciones deben enviarse específicamente a notificacionesjudiciales@loteriadelcauca.gov.co. La entidad garantiza la transparencia de todos los procesos administrativos y de pago durante los sorteos semanales realizados en Popayán.